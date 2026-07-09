“ON AIR!” – Piacentini: “Greenwood una enorme occasione persa”, Corsi: “Roba da ridere”, Di Giovambattista: “Gasp non la farà passare liscia”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Greenwood al Fenerbahce? Aspettiamo di vedere come li cacciano questi 50 milioni, perchè vi ricordate la storia di Osimhen al Galatasaray? E’ passato un mese prima che fornissero le garanzie bancarie. Detto ciò, era da un po’ che dicevo di cambiare obiettivo, e direi di chiudere questo capitolo. Immagino che la Roma si stia già muovendo su altre piste, è uscito il nome di Ndoye ma quando si parla di Premier si parla di ingaggi mostruosi, e comunque non è andato benissimo al Nottingham. Al Bologna fece benissimo e a me piace. Ma deve essere contento Gasperini di chi arriva, non noi. Noi dobbiamo affidarci in tutto e per tutto a Gasperini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La questione Greenwood a me dispiace. Per me è una grande, forse enorme occasione persa: se l’avessero chiusa una settimana fa, ora non starebbe al Fenerbahce. La Roma doveva farlo, perchè una volta che avevi l’accordo col giocatore, perchè Greenwood l’aveva trovato l’accordo con la Roma, dovevi trovare l’accordo col Marsiglia. Lui aveva sia l’accordo con la Roma che col Fenerbahce. Lui dice: “Per andare alla Roma e giocare la Champions, 5 milioni mi possono andare bene, ma se devo andare in Turchia no, me ne dovete dare il doppio“. E gliel’hanno dati. E infatti la prima società che ha chiuso col Marsiglia se lo porta a casa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Gasperini sta alla Roma è vincere, e per vincere entro due anni non puoi comprare Venturino, Vaz e Zaragoza. Su Greenwood sono perplesso: tecnicamente non credo che puoi trovare un calciatore migliore alle cifre che vuole investire la Roma. Mi sfugge il motivo per cui la Roma non abbia avanzato un’offerta anche da 40 milioni per iniziare almeno una trattativa col Marsiglia. Per l’attacco i nomi ci sono, non scarterei l’ipotesi che la Roma possa pescare dal Milan: Leao, Pulisic o Nkunku, secondo me uno di questi potrebbe anche diventare un obiettivo nelle prossime settimane. Ma ce ne sono altri: Nusa, Alajbegovic, Ndoye, Tzolis…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io prima dell’innamoramento di Gasp, Greenwood manco lo conoscevo, non lo avevo seguito. Non metto in dubbio che ha numeri incredibili, ma a 11 milioni di stipendio di che parliamo…a queste cifre non c’è gara. Io ricordo che già prima di luglio, il Fenerbache aveva proposto un ingaggio monstre al giocatore, e probabilmente aveva già un accordo con i turchi…tra 5 milioni e 11 aveva una preferenza, o no?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Tutti sanno che la trattiva per Greenwood c’era, ma la cosa incredibile è che sento gente contenta perchè non arriva alla Roma solo perchè l’avevamo detto noi…Sento dire che invece di 40 milioni per Greenwood puoi comprare 4 giocatori da 10 milioni…sì, ne puoi comprare anche 15 da mille e cinquecento euro…Il fatto è che Greenwood era un calciatore che piaceva tantissimo a Gasperini. Poi se Gasp ha altri piani, lo vedremo. Per ora è una cosa da ridere, o da piangere. Io fino a ieri non ci credevo, un’altra volta sta storia…Loro dicono che si sono stufati per questo tira e molla, ma i tira e molla ci sono sempre stati…Per me è un fallimento della Roma, per tanti è la Roma che si è stufata. Dicono che c’è il piano B, ma se è Ndoye il piano B non so dove va a finire. Da quello che so, Gasperini non è arrabbiato per questa storia di Greenwood, io ero convinto che lo fosse e invece non è così…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Un lassismo così è degno di una società che vuole competere con i cugini dall’altra parte del tabellone…Potevi partire in anticipo e andare a fare quello che ti aveva chiesto l’allenatore. Io però fino a quando non vedo Greenwood in Turchia non credo a questa offerta. Mi sembra folle: loro non hanno mai pagato più di 28 milioni un calciatore e ora se ne escono con questa offerta. A prescindere da tutto, tu sei comunque lento, al nove luglio non hai fatto niente. Avevi la possibilità di fare il salto di qualità e invece aspetti…ma cosa aspetti? Gasperini ha fatto miracoli arrivando terzo, ma non puoi sempre sperare nei suoi miracoli. Lui ti ha fatto dei nomi e non li stai seguendo. Cari Friedkin, state dimostrando che a voi dei risultati sportivi non vi importa nulla, siete degli immobiliaristi venuti qui per quello…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Speriamo che la Roma ci faccia dimenticare in fretta la delusione per Greenwood, perchè tanti tifosi c’avevano già fatto la bocca. Era il giocatore che legittimava il sogno, che sarebbe stato accolto a Fiumicino, sarebbe stata una botta per l’ambiente e per una stagione ancora più da protagonisti rispetto alla prima di Gasperini. L’irritazione di qualche tifoso è comprensibile, anche nei confronti dei giornalisti che hanno cavalcato per settimane questa vicenda con ingiustificato ottimismo. A me era sempre stato detto che era una trattativa molto complicata, e queste difficoltà sono cresciute col passare dei giorni…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Non sono convinto che questa storia di Greenwood Gasperini la farà passare liscia…lui vuole Greenwood, si è speso con il giocatore e con il padre. Questa cosa potrebbe incidere nei rapporti tra lui e Friedkin. Ma dopo una botta del genere come si riprenderà Gasp? E’ da un mese che parlano con sto Greenwood, e allora? Che c’avevi in mano?…Ora si parla di Ndoye, ma gli può giusto aprire il portoncino di casa a Greenwood, che è un fenomeno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Greenwood? Chissà se qualcuno se la prenderà con D’Amico, l’anno scorso era sempre colpa di Massara. Gli hanno offerto 11 milioni, ma vi pare che va alla Roma…ma che gli frega della Roma, ma secondo voi la Roma è la luna? I giocatori sono aziende, vanno dove gli danno più soldi…Basta, si va avanti lo stesso, succede. Greenwood un fenomeno? Ma dai su, se era un fenomeno stava al Real Madrid, non al Marsiglia o al Fenerbahce…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood non mi sembra una grande azienda: uno che sta al Marsiglia, ha fatto una passatina al Getafe, e ora va al Fenerbahce…ma quale azienda, mi sembra un giocatore di buon livello. Non puoi essere spiazzato da una situazione che si stava delineano da qualche giorno…”

Redazione Giallorossi.net