Fiorentina, colpo Atta: affare chiuso con l’Udinese per 30 milioni più bonus

La Fiorentina, avversaria della Roma alla prima di campionato, chiude per Arthur Atta e si regala un bel colpo di mercato. Il club viola ha raggiunto l’accordo con l’Udinese per il trasferimento del centrocampista 23enne, ormai a un passo dalla nuova avventura a Firenze.
L’operazione è stata definita sulla base di 30 milioni di euro più bonus, con l’inserimento anche di una clausola sulla futura rivendita. Un affare ormai indirizzato verso la chiusura, con il giocatore già in viaggio verso Firenze. Lo riferisce Fabrizio Romano in questi minuti.
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Atta è atteso per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Fiorentina. Ultimi passaggi formali, poi l’operazione potrà essere completata.
Fonte: Fabrizio Romano
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per quello che si è visto fino ad ora, questo è un bel giocatore..
infatti sta ai mondiali, un campione ….
ma su dai.
Ottimo per la Fiorentina, questo sì,
ma se vale 30ML Kone ne vale 60 almeno.
Pure la Fiorentina compra ed è pure il bel giocatore
questo era da prendere altro che rinnovare pelle
Ma 30 milioni non sono troppi?… i tifosi della Fiorentina saranno indignati
colpaccio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.