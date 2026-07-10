Roma, ottimismo per Tresoldi: il colpo può arrivare anche senza l’addio di Dovbyk

Tra i dossier seguiti con maggiore fiducia dalla Roma c’è quello legato a Nicolò Tresoldi. Il talento italo-tedesco del Bruges resta un obiettivo concreto per il ruolo di vice-Malen e a Trigoria filtra un certo ottimismo sulla possibilità di portare avanti l’operazione.

La novità riguarda soprattutto il rapporto con Artem Dovbyk. La Roma potrebbe decidere di affondare il colpo per Tresoldi anche senza attendere l’eventuale cessione dell’attaccante ucraino, che nei giorni scorsi sembrava finito nei radar del Genoa di De Rossi. Una scelta che permetterebbe al club giallorosso di non perdere il vantaggio costruito nelle scorse settimane rispetto ad altre concorrenti internazionali: su Tresoldi infatti si sta muovendo anche l’Atletico Madrid.

La situazione, però, viene gestita senza frenesia. A Trigoria prevale una linea prudente: nessuna ossessione, nessuna corsa disordinata, ma la volontà di muoversi con pazienza e scegliere il momento giusto per agire. Tresoldi resta quindi una pista da seguire con attenzione. La Roma lo considera un profilo utile per il presente e per il futuro, e l’eventuale affondo potrebbe arrivare indipendentemente dai movimenti in uscita nel reparto offensivo.

FONTE: Il Romanista