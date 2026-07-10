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FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 10 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Celik e Dybala, annunci attesi: resta il nodo Pellegrini

Nelle prossime ore sono attesi gli annunci dei rinnovi di Celik e Dybala. Il turco, che salterà il raduno del 13 luglio per giorni extra di vacanza dopo il Mondiale, firmerà per tre anni con ingaggio da circa 3 milioni grazie al Decreto Crescita. Dybala rientrerà tra oggi e domani nella Capitale e ha accettato un anno con opzione per il secondo. Ancora da risolvere Pellegrini: manca l’accordo su durata e stipendio, ma a Trigoria vogliono accelerare per evitare ritardi nel ritiro. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Pellegrini rifiuta il Besiktas, no a un contratto da 3,5 milioni

Ore 8:10 – Roma, cambiamenti nell’area scouting

Prosegue la riorganizzazione interna della Roma anche fuori dal campo. Nell’area scouting si registrano le uscite di Roberto Vichi e Giammarco Migliorati, due figure storiche del club. Un altro passaggio nel processo di ristrutturazione portato avanti dalla proprietà, mentre a Trigoria si ridisegnano ruoli e competenze anche dietro le quinte.

Ore 7:00 – Konè e la Francia non danno scampo al Marocco di El Aynaoui

La Francia di Deschamps vola alle semifinali del Mondiale 2026 battendo ai quarti il Marocco per 2 a 0: decisivi Mbappè e Dembelè. Ottima la prova di Manu Konè, titolare in mezzo al campo, meno brillante invece la prestazione di El Aynoaui. Discreta la prestazione di Salah-Eddine, che ha giocato dal primo minuto.

IN AGGIORNAMENTO…

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2 Commenti

  1. E’ incredibile che Pellegrini si metta a trattare.
    Per il rapporto stipendio/rendimento dell’ultimo contratto dovrebbe firmare alla Tommasi.
    T’abbiamo già pagato.
    E la Roma cosa discute?
    Gli mettesero davanti un foglio di carta con una penna da una parte e il biglietto dell’aereo dall’altra.
    Incredibile.

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    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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