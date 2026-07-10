Roma, dopo Greenwood un nome blindato: D’Amico lavora al colpo “da Champions”

La Roma non vuole limitarsi a cercare un ripiego dopo Mason Greenwood. L’operazione per l’inglese si è complicata fino a diventare impraticabile, tra richieste molto alte sullo stipendio e alcune valutazioni interne sul carattere del giocatore. L’attaccante del Marsiglia è ormai indirizzato verso il Fenerbahce, anche se nelle ultime ore si è inserito l’Atletico Madrid.
A Trigoria, però, il lavoro era già iniziato. Gasperini e D’Amico avevano selezionato nella scorsa settimana un altro esterno offensivo, considerato non un piano B ma un profilo dello stesso livello. La trattativa resta blindata, anche per evitare esposizioni premature dopo quanto accaduto con Summerville e Greenwood. Qualche spiffero, comunque, è filtrato: non si tratterebbe né di Ndoye né di Pepe, ma di un nome definito “più da Champions”.
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Tra le ipotesi circolate ci sono nomi di giovani esterni dal futuro assicurato: Antonio Nusa del Lipsia, 21 anni, attaccante norvegese impegnato ai Mondiali, Ibrahim Mbaye, 18 anni, del Psg e Mika Godts, 21 anni, dell’Ajax. L’attesa non dovrebbe essere lunga. Gasperini ha indicato l’inizio della prossima settimana come vero avvio del mercato in entrata, e la Roma vuole arrivarci con un obiettivo chiaro per alzare il livello delle corsie offensive.
Fonte: Leggo
Premesso che manca moltissimo alla fine del mercato, un primo movimento in entrata a questo punto si potrebbe anche definire.
Godts é plausibile ..purtroppo.un anno fa avremmo chiuso a 10/15mln mentre ora lo paghi un botto cmq a me piace
Nusa non credo proprio
é l’unico giocatore della Norvegia che sta giocando male… in forte involuzione per il quale ti sparano cifre ingiustificabili…
se Gasp crede di poterlo recuperare ma lo devi pagare 10 massimo 15 e preferibilmente un prestito con diritto altrimenti non lo prenderei in considerazione
su Mbaye non ne so nulla e non mi esprimo
Godts per me non costa una cifra esagerata per adesso ed ha un margine di crescita enorme ha l’età giusta la stessa di Nusa quindi se va bene lui non vedo perché non può andare bene lui, anzi segna anche tanto 17 gol e 13 Assist quest’anno
Di questo sono convinto da giugno, tutti i nomi che leggiamo sono fantasie di giornalisti. Abbiamo dopo tanto tempo una coppia allenatore-ds affiatata e che si conosce, fidiamoci e critichiamo solo se e quando sarà il momento
Mamma mia quanta aria fritta…
Si ricomincia , altro giro , altri nomi per scrivere qualcosa .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.