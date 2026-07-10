Roma, dopo Greenwood un nome blindato: D’Amico lavora al colpo “da Champions”

La Roma non vuole limitarsi a cercare un ripiego dopo Mason Greenwood. L’operazione per l’inglese si è complicata fino a diventare impraticabile, tra richieste molto alte sullo stipendio e alcune valutazioni interne sul carattere del giocatore. L’attaccante del Marsiglia è ormai indirizzato verso il Fenerbahce, anche se nelle ultime ore si è inserito l’Atletico Madrid.

A Trigoria, però, il lavoro era già iniziato. Gasperini e D’Amico avevano selezionato nella scorsa settimana un altro esterno offensivo, considerato non un piano B ma un profilo dello stesso livello. La trattativa resta blindata, anche per evitare esposizioni premature dopo quanto accaduto con Summerville e Greenwood. Qualche spiffero, comunque, è filtrato: non si tratterebbe né di Ndoye né di Pepe, ma di un nome definito “più da Champions”.

Tra le ipotesi circolate ci sono nomi di giovani esterni dal futuro assicurato: Antonio Nusa del Lipsia, 21 anni, attaccante norvegese impegnato ai Mondiali, Ibrahim Mbaye, 18 anni, del Psg e Mika Godts, 21 anni, dell’Ajax. L’attesa non dovrebbe essere lunga. Gasperini ha indicato l’inizio della prossima settimana come vero avvio del mercato in entrata, e la Roma vuole arrivarci con un obiettivo chiaro per alzare il livello delle corsie offensive.

Fonte: Leggo