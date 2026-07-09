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Calciomercato Roma: interesse concreto per Garnacho, è uno dei preferiti di Gasp

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La Roma continua a tenere vivo il nome di Alejandro Garnacho per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno argentino resta uno dei pochi profili ancora presenti nella lista giallorossa per il ruolo di esterno sinistro offensivo, piede destro, identikit considerato centrale nelle valutazioni di mercato.

L’interesse della Roma, riferisce Alfredo Pedullà, viene definito concreto. Il club continua quindi a monitorare la situazione del giocatore spagnolo naturalizzato argentino, in attesa di capire se potranno aprirsi margini reali per un’operazione.

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Nelle ultime ore anche il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio, ma al momento gli azzurri non possono muoversi sul mercato in entrata. La Roma resta dunque vigile su uno dei nomi ancora caldi per completare la batteria degli esterni. Garnacho resta un profilo da attenzionare nei prossimi giorni in chiave Roma.

Fonte: Alfredo Pedullà

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