Calciomercato Roma, l’agente di Soulè vola in Inghilterra: Sunderland e Fulham sull’argentino. Mati: “Resto? Non lo so”

Il futuro di Matias Soulé resta da definire, ma la pista Premier League comincia a muoversi. L’attaccante argentino è uno dei nomi in uscita dalla Roma e nelle ultime ore il suo entourage ha iniziato a sondare più da vicino le possibilità arrivate dall’Inghilterra.L’agente del giocatore, riferisce il giornalista Jacopo Aliprandi su X, si è recato in Inghilterra per valutare di persona le proposte di Sunderland e Fulham, due club interessati a capire i margini dell’operazione. Al momento, però, non è ancora partita una trattativa ufficiale con la Roma.

I rappresentanti di Soulé stanno ascoltando le offerte dei due club inglesi per verificare la sostenibilità economica dell’affare. Solo in un secondo momento, qualora dovesse arrivare una proposta concreta, la società giallorossa si siederà al tavolo per discutere l’eventuale cessione. La Roma resta dunque in attesa. L’interesse dalla Premier esiste, ma per trasformarlo in una trattativa servirà un’offerta formale all’altezza delle richieste di Trigoria.

Intanto il calciatore, tornato oggi nella Capitale in vista dell’inizio del ritiro, ha risposto così a chi gli chiedeva del suo futuro: “Sto bene, sono pronto per ricominciare. Ovviamente sono contento per la Champions. Se resto? Sinceramente non lo so, sono appena arrivato“. All’esterno argentino è stato chiesto se avesse un messaggio per i tifosi: “No, niente” è stata la sua laconica risposta.

Redazione Giallorossi.net