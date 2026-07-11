CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 11 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:50 – Martinelli proposto alla Roma

Nuovo nome per l’attacco della Roma: Gabriel Martinelli (25) è stato proposto ai giallorossi tramite alcuni intermediari. L’esterno brasiliano con passaporto italiano, in forza all’Arsenal, è stato sondato nei giorni scorsi anche dalla Juventus, che però dovrebbe prima cedere per affondare il colpo. La Roma potrebbe pensarci, ma l’ostacolo enorme resta l’ingaggio: a Londra guadagna circa 11 milioni di sterline. (Teleradiostereo.it)

Ore 11:00 – Roma, Ndoye e Lang in stand-by



Sfumato Greenwood, la Roma concentra il lavoro su tre profili principali per l’attacco: Alejandro Garnacho (22), Diego Moreira (21) e Nicolò Tresoldi (21). Per il momento restano in stand-by Dan Ndoye (25) e Noa Lang (27), entrambi offerti ma considerati non prioritari da Gasperini. D’Amico vuole profili di primo piano, perché evidentemente quest’anno il mercato “vediamo che capita” non basta più. (Il Messaggero)

Ore 10:25 – Tresoldi ha detto sì alla Roma



Nicolò Tresoldi (21) resta un obiettivo concreto per il ruolo di vice Malen. La Roma ha già il sì del giocatore ed è pronta a fare un investimento anche prima dell’eventuale cessione di Dovbyk, ma il Bruges chiede 30 milioni e non è esattamente una bottega del saldo di fine stagione. Da battere anche la concorrenza dell’Atletico Madrid. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – Garnacho, contatti col Chelsea dopo il weekend



Alejandro Garnacho (22) resta uno dei nomi forti per la fascia offensiva della Roma. I contatti con il Chelsea proseguono e sono previsti nuovi aggiornamenti dopo il weekend, ma il nodo resta la formula: i Blues vogliono cederlo, senza aprire al prestito secco o con diritto di riscatto. La valutazione è di circa 40 milioni, con il 10% destinato al Manchester United. (Il Messaggero)

Ore 8:35 – Moreira, prima offerta della Roma



La Roma ha intensificato il pressing su Diego Moreira (21), esterno dello Strasburgo appena eliminato dal Mondiale con il Belgio. I giallorossi avrebbero presentato una prima offerta da 30 milioni più il 10% sulla futura rivendita, mentre il club francese continua a chiederne 40. La volontà del giocatore può aiutare: in giallorosso andrebbe a guadagnare il triplo rispetto agli attuali 800 mila euro. (Gasport)

Ore 8:00 – Dovbyk piace in Spagna e all’Ajax



Il futuro di Artem Dovbyk (29) resta da definire. L’attaccante piace in Spagna, dove si sono mossi Betis e Villarreal, e anche all’Ajax. Non si scalda invece la pista Genoa, frenata da costi e gradimento del giocatore. La Roma, intanto, valuta di muoversi su Tresoldi anche senza aspettare prima la cessione dell’ucraino. (Il Messaggero)

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