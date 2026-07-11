LIVE! Garnacho, il Chelsea fissa il prezzo a 50 milioni. Il giocatore apre totalmente alla Roma, ma i blues dicono no al prestito

ORE 13:15 – GARNACHO, IL CHELSEA CHIEDE 50 MILIONI
Aggiornamento di Fabrizio Romano su Alejandro Garnacho, nome accostato anche alla Roma per il mercato degli esterni. Il Chelsea valuta il giocatore circa 50 milioni di euro ed è pronto a lasciarlo partire nelle prossime settimane, ma al momento apre solo a una cessione a titolo definitivo. Garnacho, scrive Romano su X, non si sta allenando agli ordini di Xabi Alonso, mentre il Chelsea sta lavorando a stretto contatto con il suo entourage per trovare una soluzione in uscita, così come per Andrey Santos.
ORE 8:20 – ROMANO: “GARNACHO HA APERTO TOTALMENTE ALLA ROMA
La Roma resta in pressing su Alejandro Garnacho. Il nome dell’esterno del Chelsea è ancora al centro del lavoro giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, con il club attivo dietro le quinte attraverso intermediari.
La novità più rilevante riguarda la posizione del giocatore. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, Garnacho non solo avrebbe aperto alla Roma, ma avrebbe fatto sapere di essere convinto dalla destinazione italiana. L’argentino vorrebbe giocare la Champions League e considera l’Italia una soluzione adatta per la prossima fase della sua carriera. Il nodo, però, resta la formula. Il Chelsea considera Garnacho in vendita, ma per il momento non apre al prestito secco. La Roma sta lavorando a un’operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre il club inglese chiede almeno l’inserimento di un obbligo. È su questo punto che si gioca la possibilità di far decollare la trattativa.
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Il mercato, però, può cambiare con il passare delle settimane. La Roma continua a muoversi senza esporsi troppo, consapevole che l’operazione dipenderà soprattutto dall’eventuale apertura del Chelsea a una formula più favorevole. Dopo Greenwood, considerato ormai fuori portata da giorni per le cifre del Fenerbahce, Garnacho resta uno dei nomi più caldi sulla lista giallorossa. “La Roma è molto attiva sul mercato, si sta muovendo dietro le quinte“, assicura Fabrizio Romano. La prossima settimana può diventare quella giusta per infiammare alcune operazioni in entrata su cui D’Amico sta lavorando sotto traccia.
Redazione Giallorossi.net
Come cambia la narrativa mediatica sui Direttori Sportivi……
no all’obbligo di riscatto, a me non piace proprio
ha un carattere alla zaniolo e non fa cosi tanto la differenza o pensate il chelsea lo scaratava cosi!?
non sottostare al chelsea che non sa che farsene con garnacho e pur di aver uan possibilità di venderlo di in là lo lascerà andare alla fine a prestito con diritto di riscatto
concordo
in prestito si ma senza vincoli
Si vabbè pure Greenwood era d’accordo, non vedeva l’ora, addirittura “aveva risposto in italiano a Gasp”.
E poi?
dici che pure Garnacho va al Fenerbache?:)
Anche Greenwood, e altri giocatori negli anni passati, voleva solo la Roma e aveva detto sì ai giallorossi.
Mi ricorda quella pubblicità di qualche anno fa, Marco ha detto no al colesterolo…
A differenza di Moreira, che apprezzo molto, Garnacho tutte queste garanzie non le da. Tecnicamente è forte, ma l’ho visto giocare e spesso è indolente, si sacrifica poco ed è anarchico. Gasp non è tipo da dare molte chance e non vorrei che finisca nel dimenticatoio alla seconda partita con l’approccio sbagliato. Fa bene la Roma a prenderlo con diritto di riscatto, ma non può essere lui il solo innesto sulla fascia sinistra alta. Va bene come rincalzo, ma il titolare deve essere un altro.
ecco spiegaglielo che pare stiamo prendendo un fenomeno e soulè invece da mandare via, mi tengo tutta la vita soulè
un altro che dice di volere la Roma….invece vanno solo i soldi
Zeballos del Boca juniors mi piacerebbe nella Roma Garnacho lo lascerei dove sta.
Ci è già arrivato il Napoli.
Giocatore che prenderei subito è Mika Gotds dell’ajax che considero un potenziale crack in europa come esterno di attacco.
Classe 2005, ottimo fisico, veloce, tecnico, dribling, goal, assist.
Garnacho lo reputo un giocatore forte, un simil chiesa per modo di giocare, è sempre stato titolare da quando aveva 18/19 anni non in serie B inglese, ma non lo united e con il chelsea con numeri veramente molto interessanti (quasi sempre in doppia doppia stagionale).
Due giocatori diversi ma forti.
Sempre titolare e ha sempre fatto pena. Infatti non lo vuole più nessuno, ha intrapreso la strada già percorsa da quell’altro bidone di Sancho.
Io ne prenderei due:
Diaz che con 25/30 si può prendere ed è ambidestro e Alajbegovic sempre ambidestro. Con i soldi di Greenwood ne prendi due (stipendio compreso). Non sposteranno tanto quanto Greenwood ma almeno sono due ambidestri e sistemi una volta per tutte le ali.
Uno con esperienza ed uno da far esplodere.
Per l’esterno basso a me piace molto Moreira, ma non vorrei che fosse un po’ troppo offensivo soprattutto in coppia con Wesley… forse la sua carriera lo consacrerà come ala.
Moreira è un esterno di centrocampo che può fare entrambe le fasi (meglio quella offensiva, al momento), quindi praticamente un altro Wesley. Per una squadra che gioca con tre centrali difensivi è proprio l’ideale. Proprio per questo spero che venga, visto che con lui prendi tre giocatori in uno.
non gioca mai per la sua nazionale, scartato a priori
uno spacca spogliatoio come pochi e poi non fa quasi mai la differenza
giocatore molto indolente e umorale, lasciamo al chelsea risolve le proprie magagne 45 mijoni per mister lamentino fumantino out dalla nazionale
strano pero che qui ci sono utenti lo descrivono come un fenomeno, si proprio togliera il posto a Messi
fortuna ognuno può dire la sua 😉
un attacco mezzo argentino e mezzo olandese non sarebbe male
Soulé Dybala Garnacho Malen Zirkzee Summerville
Il bello è che qualcuno ci crede pure, dovremmo prendere (obbligo è in pratica un acquisto) uno che costa un botto dopo aver cannato praticamente tutte le stagioni giocate in Premier League. Tutto molto credibile, come no…
per me altra fuffa ma se Romano dice che la Roma è molto attiva dietro le quinte anche se mi sento un po’ ingenuo mi viene da fidarmi
specifica: Fabrizio Romano
no, perché qui c’è un romano che scrive e non ne azzecca una… 🙄
Quindi,Gigio,sarebbe uno ” scarto” del Chelsea…..Per quanti milioni lo scarta…Anche la Roma,se ” scarta” Kone’, lo scarterà per un po’ di quattrini. All’atto pratico ogni giocatore venduto è uno scarto….
Ma per carità lasciate perdere spero salti
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.