LIVE! Garnacho, il Chelsea fissa il prezzo a 50 milioni. Il giocatore apre totalmente alla Roma, ma i blues dicono no al prestito

ORE 13:15 – GARNACHO, IL CHELSEA CHIEDE 50 MILIONI

Aggiornamento di Fabrizio Romano su Alejandro Garnacho, nome accostato anche alla Roma per il mercato degli esterni. Il Chelsea valuta il giocatore circa 50 milioni di euro ed è pronto a lasciarlo partire nelle prossime settimane, ma al momento apre solo a una cessione a titolo definitivo. Garnacho, scrive Romano su X, non si sta allenando agli ordini di Xabi Alonso, mentre il Chelsea sta lavorando a stretto contatto con il suo entourage per trovare una soluzione in uscita, così come per Andrey Santos.

ORE 8:20 – ROMANO: “GARNACHO HA APERTO TOTALMENTE ALLA ROMA

La Roma resta in pressing su Alejandro Garnacho. Il nome dell’esterno del Chelsea è ancora al centro del lavoro giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, con il club attivo dietro le quinte attraverso intermediari.

La novità più rilevante riguarda la posizione del giocatore. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, Garnacho non solo avrebbe aperto alla Roma, ma avrebbe fatto sapere di essere convinto dalla destinazione italiana. L’argentino vorrebbe giocare la Champions League e considera l’Italia una soluzione adatta per la prossima fase della sua carriera. Il nodo, però, resta la formula. Il Chelsea considera Garnacho in vendita, ma per il momento non apre al prestito secco. La Roma sta lavorando a un’operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre il club inglese chiede almeno l’inserimento di un obbligo. È su questo punto che si gioca la possibilità di far decollare la trattativa.

Il mercato, però, può cambiare con il passare delle settimane. La Roma continua a muoversi senza esporsi troppo, consapevole che l’operazione dipenderà soprattutto dall’eventuale apertura del Chelsea a una formula più favorevole. Dopo Greenwood, considerato ormai fuori portata da giorni per le cifre del Fenerbahce, Garnacho resta uno dei nomi più caldi sulla lista giallorossa. “La Roma è molto attiva sul mercato, si sta muovendo dietro le quinte“, assicura Fabrizio Romano. La prossima settimana può diventare quella giusta per infiammare alcune operazioni in entrata su cui D’Amico sta lavorando sotto traccia.

Redazione Giallorossi.net