FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 11 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:15 – Frara lascia il Frosinone: ora può arrivare alla Roma

Proseguono gli avvicendamenti a Trigoria: dopo gli arrivi di D’Amico e Margiotta, la Roma si prepara ad accogliere Alessandro Frara nel ruolo di Club Manager. Il primo passo è arrivato in questi minuti con l’addio ufficiale al Frosinone, che ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. Ora per Frara si apre la strada verso il club giallorosso.

Ore 10:00 – Dybala firma per un anno: niente opzione

Paulo Dybala e la Roma continuano insieme: oggi l’argentino firmerà un contratto di un anno secco, senza opzione per la stagione successiva, con uno stipendio vicino ai 3 milioni netti più bonus. La durata è inferiore rispetto a quanto immaginato inizialmente dal giocatore, ma il ritocco economico ha compensato la differenza. Domani la Joya tornerà nella Capitale e da lunedì sarà a Trigoria con Gasperini. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Roma, prosegue la ristrutturazione societaria

Continua la profonda riorganizzazione interna della Roma: salutano Trigoria Gianmarco Migliorati e Roberto Vichi, mentre è arrivata anche la risoluzione consensuale con Simone Ricchio, dirigente arrivato insieme all’ex ds Ghisolfi con l’incarico di team manager. Un altro tassello del riassetto societario giallorosso. (Corriere dello Sport)

Ore 9:10 – Primavera, scelto Scala: D’Agostino sarà il vice

La Roma ha deciso il nuovo allenatore della Primavera: sarà Mattia Scala a prendere il posto di Federico Guidi, che aveva ancora un anno di contratto. Il tecnico ha firmato per due anni, con opzione per un’altra stagione. Al suo fianco ci sarà Gaetano D’Agostino, ex centrocampista giallorosso, nel ruolo di vice. (Corriere dello Sport)

Ore 8:25 – Pellegrini, rinnovo ancora in salita: niente ritiro da subito

Resta ancora distanza tra la Roma e Lorenzo Pellegrini per il rinnovo, sia sulla durata che sull’aspetto economico. Le parti continuano a lavorare e l’intenzione è trovare un accordo, ma il numero 7 non inizierà subito la preparazione: pesa l’assenza del contratto, ma anche il recupero da una ricaduta accusata nel finale della scorsa stagione. (Corriere della Sera)

Ore 7:30 – Guaglianone rinnova con la Roma

La Roma blinda anche uno dei suoi giovani talenti: rinnovato il contratto di Guaglianone. Un segnale di continuità dentro un settore giovanile che, tra cambio in Primavera e nuova organizzazione tecnica, sta vivendo giorni di forte trasformazione. (Corriere dello Sport)

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