Roma-Garnacho, contatti avviati. Offerto Martinelli

Alejandro Garnacho non è più soltanto una suggestione estiva. La Roma ha avviato i contatti per l’esterno argentino del Chelsea, individuato come uno dei profili più interessanti per dare imprevedibilità e talento all’attacco di Gasperini. Il Chelsea ha deciso di metterlo sul mercato dopo una sola stagione a Londra e lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati per il ritiro agli ordini di Xabi Alonso. Il giocatore non si è allenato con il gruppo, segnale evidente di una situazione ormai separata dal progetto tecnico dei Blues. La valutazione, però, resta molto alta: il club inglese chiede 50 milioni per lasciarlo partire.

La Roma ha già sondato il terreno proponendo una formula diversa: prestito oneroso con diritto di riscatto, oppure con obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Tra le condizioni studiate da D’Amico ci sarebbero gol e qualificazione in Champions. Il Chelsea, almeno per ora, preferisce una cessione a titolo definitivo e non ha ancora aperto al prestito. Garnacho gradirebbe la destinazione giallorossa. A Roma ritroverebbe Paulo Dybala, amico e compagno di nazionale, e potrebbe rilanciarsi dopo due stagioni in chiaroscuro tra Manchester United e Chelsea. La “cura Gasperini” viene vista come una possibile occasione per riportarlo su livelli più alti.

Nelle stesse valutazioni sugli esterni offensivi è stato offerto anche Martinelli dell’Arsenal. L’operazione viene considerata più complessa, ma il profilo era già seguito a Trigoria a gennaio. Per ora, però, il nome più concreto su quella fascia resta Garnacho, a patto che il Chelsea apra a una formula sostenibile.

FONTI: Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero