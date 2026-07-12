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Roma, tornano i Friedkin: ore decisive tra raduno e mercato

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La nuova stagione della Roma sta per cominciare anche sul campo. Domani, lunedì 13, i calciatori si ritroveranno a Trigoria per il raduno che darà ufficialmente il via alla preparazione 2026-27.

In parallelo si muove anche la proprietà. La prossima settimana i Friedkin torneranno nella Capitale e il loro arrivo può accompagnare una fase importante del mercato giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport, Ryan Friedkin dovrebbe essere a Roma già domani per dare un’accelerazione concreta al presente e al futuro del club.

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Sono ore calde su più fronti. La Roma lavora per consegnare a Gasperini i primi rinforzi in vista del ritorno in Champions League, mentre sullo sfondo restano aperte le trattative per gli esterni e gli altri profili offensivi. Il raduno segna l’inizio ufficiale della stagione, ma anche una linea di confine per il mercato. Da Trigoria si passa ora dalla fase delle valutazioni a quella delle scelte.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport

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