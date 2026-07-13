Dybala-Roma, rinnovo fatto: in mattinata l’annuncio ufficiale

Il primo giorno della nuova stagione porta con sé la notizia più attesa: Paulo Dybala resta alla Roma. Dopo le ultime ore di attesa, lo scambio finale dei documenti e l’accordo sulle clausole, in mattinata è previsto l’annuncio ufficiale del rinnovo della Joya. Il suo “Ancora no”, pronunciato due giorni fa appena atterrato a Fiumicino, aveva alimentato qualche timore nell’ambiente giallorosso. La situazione, però, si è sbloccata. Dybala ha firmato il nuovo contratto e sarà uno dei big a disposizione di Gian Piero Gasperini all’inizio del ritiro, pronto a vivere la sua quinta stagione consecutiva nella Capitale.

L’accordo prevede un contratto di un anno con opzione per il secondo. La parte fissa sarà di 2,5 milioni di euro, con bonus che possono portare l’ingaggio complessivo fino a 4 milioni. Una cifra molto più bassa rispetto agli 8,5 milioni percepiti nella scorsa stagione e in linea con il nuovo tetto salariale fissato dalla società. Il rinnovo ha un valore tecnico evidente. Gasperini considera Dybala un giocatore centrale per la sua Roma e potrà ripartire da uno dei talenti più riconoscibili della rosa. Ma la conferma della Joya va oltre il campo: il club lo considera anche un volto internazionale, una figura di riferimento in un anno speciale come quello del centenario.

La Roma arriva infatti a questa stagione dopo gli addii di due figure simboliche come Claudio Ranieri e Bruno Conti. In questo quadro, Dybala diventa uno dei principali punti di rappresentanza del nuovo corso giallorosso. Non solo un giocatore da inserire nello scacchiere tattico, ma anche un’immagine forte da spendere nel mondo. Con il suo rinnovo ormai definito, Gasperini può almeno ripartire da una certezza. In mezzo a un mercato ancora da completare e a una rosa in attesa di rinforzi, la conferma di Dybala è il primo segnale concreto della Roma che sta nascendo.

FONTI: Leggo, Gazzetta dello Sport