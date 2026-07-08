Dybala-Gasperini, patto Champions: la Joya cambia metodo per giocarle tutte

Paulo Dybala riparte da un patto con Gian Piero Gasperini. Il rinnovo fino al 2027 non sarà soltanto una firma sul contratto, ma l’inizio di una nuova fase del suo percorso alla Roma: meno gestione conservativa, più lavoro fisico, più continuità. L’obiettivo è chiaro: giocare il più possibile, soprattutto nelle notti di Champions League.

La Joya ha scelto di restare e ora si prepara a cambiare anche il proprio metodo di allenamento. Sotto la guida di Gasperini, l’argentino lavorerà per rafforzare la struttura muscolare senza perdere brillantezza, qualità tecnica e capacità di accendere la partita con una giocata. Il punto centrale è proprio questo: proteggere la magia, ma renderla più continua. Dybala sa che il calcio richiesto da Gasperini pretende intensità, ritmo e disponibilità fisica. Per questo la preparazione estiva diventerà un passaggio fondamentale, quasi una nuova partenza.

Il tecnico considera il lavoro d’estate decisivo. Saltarne una parte può creare un gap rispetto al resto del gruppo, soprattutto in una squadra che dovrà affrontare campionato e Champions. Dybala, invece, vuole esserci subito, spingere fin dal raduno e presentarsi alla nuova stagione con una base atletica più solida. La missione è ambiziosa: ridurre al minimo le pause, gestire meglio il corpo e restare dentro la squadra con continuità. Non una Joya da utilizzare solo a intermittenza, ma un giocatore centrale nelle partite che pesano.

La Champions è la grande attrazione. Dybala vuole rivivere all’Olimpico quelle notti da protagonista e Gasperini sa che il talento dell’argentino può diventare un’arma enorme, a patto di proteggerlo con un lavoro mirato e quotidiano. Il patto è tutto qui: Dybala mette il proprio talento nelle mani di Gasperini, Gasperini prova a restituirgli continuità. Per la Roma sarebbe il miglior acquisto possibile: una Joya meno fragile, più presente, pronta a incidere quando la stagione entrerà davvero nel vivo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport