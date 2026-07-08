Greenwood, frenata Friedkin: il papà-agente alza la posta. Gasp: “Mason? Non è della Roma…”

Aspettando quelli musicali, il primo tormentone dell’estate romanista ha già un nome e un cognome: Mason Greenwood. La Roma continua a considerarlo il grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Gasperini, ma negli ultimi giorni l’operazione ha perso linearità e si è trasformata in una partita di pazienza, rilanci e nervi saldi.
I primi contatti tra Trigoria e l’entourage dell’attaccante inglese risalgono ormai a mesi fa. Il giocatore aveva aperto alla destinazione giallorossa e, più che un accordo totale, sembrava comunque esserci un’intesa di massima sulla base della quale Tony D’Amico aveva poi avviato il dialogo diretto con il Marsiglia. Il punto più forte della Roma resta proprio il gradimento del calciatore. Greenwood ha parlato più volte con Gasperini, ha ascoltato il progetto tecnico e ha dato segnali positivi sulla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Il tecnico lo considera il profilo ideale per alzare il livello dell’attacco e lo ha inserito in cima alla lista delle priorità.
Negli ultimi giorni, però, il quadro si è complicato. A cambiare è stata soprattutto la posizione del padre-agente Andrew Greenwood, intenzionato ora a rivedere verso l’alto le richieste economiche. La ricca proposta del Fenerbahce, intorno ai 7 milioni netti a stagione più una commissione importante, ha spinto l’entourage a provare a tirare sull’ingaggio. Ed è proprio questo il nodo che la Roma non vuole trasformare in un’asta. I Friedkin non intendono partecipare a giochi al rialzo e il messaggio arrivato dal club è chiaro: prima serve un accordo totale e stabile con il giocatore, poi verrà eventualmente inviata l’offerta al Marsiglia. Senza intese definitive sull’ingaggio, Trigoria non farà il passo formale con i francesi.
Il club giallorosso non ha fissato una vera deadline, anche perché nel mercato certi ultimatum rischiano di diventare boomerang. Ma la Roma non aspetterà un altro mese e non vuole subire nuovi rilanci. L’operazione resta viva, ma deve rientrare dentro parametri considerati sostenibili. Anche dall’Arabia Saudita sono arrivate proposte, ma Greenwood preferirebbe restare in Europa. Il Fenerbahce resta il concorrente più forte sul piano economico, mentre la Roma prova a far pesare il progetto tecnico, la Champions League e il rapporto costruito con Gasperini.
Proprio il tecnico, intervenuto a un evento di Sky Sport a Milano, si è smarcato con una battuta quando gli è stato chiesto del giocatore: “Non è un giocatore della Roma”, ha detto sorridendo. Nessuna frecciata, nessun segnale di tensione, anzi: Gasperini è apparso fiducioso sul lavoro del club. Il mercato romanista dovrebbe entrare nel vivo a breve. Gasperini ha spiegato di sentirsi spesso con D’Amico e di avere un rapporto diretto anche con i Friedkin, sottolineando come il Mondiale abbia spostato l’attenzione ma che dalla prossima settimana si entrerà nella fase più calda.
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Greenwood resta il dossier più delicato. La Roma lo vuole, Gasperini lo aspetta, il giocatore ha aperto alla destinazione. Ma l’aumento delle richieste dell’entourage ha complicato una trattativa già costosa. La prossima mossa dipenderà dalla capacità di riportare l’affare dentro una cornice chiara: senza aste, senza rilanci infiniti e senza perdere altro tempo.
Fonti: Corriere della Sera, Il Messaggero
non so se siano vere queste notizie però io non capisco perché perdere tutto questo tempo dietro a greenwood. compravi summerville e osorio. a Roma sia per vendere che per comprare si deve aspettare un eternità
Summerville ti ha chiesto fin da subito 6 milioni di stipendio…
Non ci sono i soldi manco per Summerville che costa pure di più
“nessuna frecciata, nessun segnale di tensione…” eehh, ma mò ci pensa la ferrazza…
Sempre la stessa storia ogni benedetta estate….non se ne può più.
Senza la cessione di Soule’ la Roma non ha i soldi per prendere sto giocatore ma si è voluta creare la solita telenovela estiva che si sa già come finisce
“La posizione del padre-agente Andrew Greenwood è cambiata”. Non so davvero se siano peggio gli agenti esterni o quelli in famiglia come padri o madri, per avidità.
Se le richieste vanno di pari passo con i pettegolezzi di mercato meglio essere subito chiari. Al padre interessano solo i soldi? Allora Greenwood vada pure a giocare in Arabia o in Turchia perché questo significa portarsi in casa uno che sempre chiederà rinnovi e cercherà di piazzare il figlio a chi offre di più. Vai bello!
Era da formulare 3/4 settimane fa l’offerta visto che era stata trovata l’intesa con il calciatore, potevi e dovevi chiudere il discorso lì , non dare la colpa al giocatore, mettetevi anche nei suoi panni, costretto ad andare al raduno e allenarsi in disparte perdi più con altra squadra che ti fa pressione e ti offre un ingaggio maggiore, appena trovato l’intesa si doveva intavolare la trattativa con OM , mi sembra che la società stia facendo di tutto per non prenderlo
il mondiale… il papà agente… il rilancio… mi sembrano tutte scuse.
una società forte se fissa un obiettivo lo raggiunge.
evidentemente questo giocatore non è un vero obiettivo della ASRoma… oppure, la ASRoma non è una società forte. Film già visto.
Troppe tarantelle. Il calciatore è fortissimo, ma se le cose stanno effettivamente così meglio virare su altro. Per come la vedo io se un calciatore t’interessa vai lì e lo compri annessi e connessi, se devi iniziare col tira e molla perdi solo tempo.
Affa lui, il padre e l’ entourage ..
Prendiamo EL MALA che è fortissimo, ambidestro, più giovane m, con uno stipendio abbordabile ed eventualmente rivendibile a cifre più alte in futuro.
Mentre il Salah visto ai mondiali dice che può dare ancora tanta e se dovesse accettare uno stipendio fattibile lo prenderei volentieri.
A sx El Mala/Dybala/Pellegrini
A dx Salah/Soule/Dybala
Al centro Malen/Salah/Vaz
Ps è inutile che commentate che Salah prende mille mila milioni…
Ho scritto “se dovesse accettare uno stipendio fattibile”…
Ecco, con tutta onestà, questo mi sembra uno dei pochi articoli dove si descrive la cosa con assoluta chiarezza e oggettività rispondente a quanto sta realmente accadendo. Dopo uno si chiede…come mai tanti calciatori sono superficiali, guardano solo al denaro pur avendone già tanto?
La risposta è perché si ha una genitore del genere che non fa certamente il bene del proprio figlio….dove i soldi vengono prima di tutto. Fanxulo il prestigio e il progetto sportivo.
Signori se l’entourage è questo dubito che la foglia sia caduta lontano dall’albero, quindi averlo sarà una contrattazione continua ?
Se semo visti , ci siamo accordati poi ci hai ripensato come i cervi , beh sto giochetto fallo con qualcun altro ,ciaone.
scommetti che lo trovamo un sedicenne più forte di te in qualche campetto di Roma ?
Come tutti i lavoratori, và dove lo pagano di più. Onestamente terrei Soulè e virerei su un titolare per la parte sinistra, senza contare che ci serve un giocatore alla Wesley.
Narrazione non corretta.
Questo articolo minatorio mi fa proprio ben sperare!
Forza Roma !!
ogni anno una telenovela.
questa volta è toccato Greenwood !
❤️🧡💛
I turchi hanno molti soldi e intendono investire i Friedkin pure hanno molti soldi ma il braccino corto..per fare il famoso “salto di qualità” devi mettere mano al portafogli sennò…giochi con Soulè e speri in Gasp.
Ed eccoci qua, puntuali come ogni anno..
mesi per trattare un giocatore e poi puntualmente va in un altra squadra..questi sono i friedkin
La posizione della Roma è giusta ma deve pensare ad una alternativa.
Piamose assan dell’ Egitto
lo sapevo che faceva la fine di sancho
Una volta che abbiamo l’occasione di prendere un calciatore che fa la differenza, visto l’assenza delle inglesi e via dicendo non ne approfittiamo , voglio proprio vedere chi arriverà poi darò una mia opinione non giudizio perché io sono un tifoso come tanti e non posso giudicare ma dare un mio parere quello sì aspetto e dopo darò un opinione questo è un calciatore da prendere dopo tutto questo tempo, come si fa a pensare a Moreira se non sono in grado di spendere certe cifre
Se il suo dubbio è se andare a guadagnare di più in Turchia forse non è il giocatore giusto per la Roma, serve gente che vuole vincere dove il gioco conta.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.