Greenwood, frenata Friedkin: il papà-agente alza la posta. Gasp: “Mason? Non è della Roma…”

Aspettando quelli musicali, il primo tormentone dell’estate romanista ha già un nome e un cognome: Mason Greenwood. La Roma continua a considerarlo il grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Gasperini, ma negli ultimi giorni l’operazione ha perso linearità e si è trasformata in una partita di pazienza, rilanci e nervi saldi.

I primi contatti tra Trigoria e l’entourage dell’attaccante inglese risalgono ormai a mesi fa. Il giocatore aveva aperto alla destinazione giallorossa e, più che un accordo totale, sembrava comunque esserci un’intesa di massima sulla base della quale Tony D’Amico aveva poi avviato il dialogo diretto con il Marsiglia. Il punto più forte della Roma resta proprio il gradimento del calciatore. Greenwood ha parlato più volte con Gasperini, ha ascoltato il progetto tecnico e ha dato segnali positivi sulla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Il tecnico lo considera il profilo ideale per alzare il livello dell’attacco e lo ha inserito in cima alla lista delle priorità.

Negli ultimi giorni, però, il quadro si è complicato. A cambiare è stata soprattutto la posizione del padre-agente Andrew Greenwood, intenzionato ora a rivedere verso l’alto le richieste economiche. La ricca proposta del Fenerbahce, intorno ai 7 milioni netti a stagione più una commissione importante, ha spinto l’entourage a provare a tirare sull’ingaggio. Ed è proprio questo il nodo che la Roma non vuole trasformare in un’asta. I Friedkin non intendono partecipare a giochi al rialzo e il messaggio arrivato dal club è chiaro: prima serve un accordo totale e stabile con il giocatore, poi verrà eventualmente inviata l’offerta al Marsiglia. Senza intese definitive sull’ingaggio, Trigoria non farà il passo formale con i francesi.

Il club giallorosso non ha fissato una vera deadline, anche perché nel mercato certi ultimatum rischiano di diventare boomerang. Ma la Roma non aspetterà un altro mese e non vuole subire nuovi rilanci. L’operazione resta viva, ma deve rientrare dentro parametri considerati sostenibili. Anche dall’Arabia Saudita sono arrivate proposte, ma Greenwood preferirebbe restare in Europa. Il Fenerbahce resta il concorrente più forte sul piano economico, mentre la Roma prova a far pesare il progetto tecnico, la Champions League e il rapporto costruito con Gasperini.

Proprio il tecnico, intervenuto a un evento di Sky Sport a Milano, si è smarcato con una battuta quando gli è stato chiesto del giocatore: “Non è un giocatore della Roma”, ha detto sorridendo. Nessuna frecciata, nessun segnale di tensione, anzi: Gasperini è apparso fiducioso sul lavoro del club. Il mercato romanista dovrebbe entrare nel vivo a breve. Gasperini ha spiegato di sentirsi spesso con D’Amico e di avere un rapporto diretto anche con i Friedkin, sottolineando come il Mondiale abbia spostato l’attenzione ma che dalla prossima settimana si entrerà nella fase più calda.

Greenwood resta il dossier più delicato. La Roma lo vuole, Gasperini lo aspetta, il giocatore ha aperto alla destinazione. Ma l’aumento delle richieste dell’entourage ha complicato una trattativa già costosa. La prossima mossa dipenderà dalla capacità di riportare l’affare dentro una cornice chiara: senza aste, senza rilanci infiniti e senza perdere altro tempo.

Fonti: Corriere della Sera, Il Messaggero