Gasperini: “I Friedkin vogliono migliorare la squadra il più possibile, D’Amico è al lavoro. Per i rinnovi è questione di giorni”

Gian Piero Gasperini torna a parlare alla vigilia dell’inizio della nuova stagione giallorossa. Il tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sulle ambizioni della sua squadra, sul mercato e sulle aspettative in vista del raduno di Trigoria.

Sulla qualificazione in Champions League e sul prossimo anno.

“Siamo ancora in vacanza, iniziamo lunedì prossimo. Sono state, però, giornate di vacanza miste: tanti pensieri rivolti al prossimo anno. Dopo aver centrato la Champions vogliamo essere protagonisti e fare bene anche la prossima stagione”.

Sta sentendo spesso il nuovo direttore sportivo D’Amico?

“Ci sentiamo molto, ma anche con la proprietà c’è un rapporto continuo. Dopo i Mondiali che hanno attirato le attenzioni di tutti, dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato”.

A che punto è la situazione dei rinnovi contrattuali?

“Li annuncerà la società, ma siamo tutti contenti di proseguire insieme. È una questione di giorni”.

Le priorità in ottica mercato sono gli esterni offensivi?

“Credo che la Roma abbia dimostrato di avere una buona base di squadra, un gruppo molto solido e competitivo. L’obiettivo della proprietà è quello di migliorare la squadra il più possibile. D’Amico è impegnatissimo per cercare di dare soddisfazioni ai tifosi della Roma”.

Come ha fatto a risollevare il gruppo dopo la gara contro la Juventus?

“Questa squadra, se andiamo a vedere, in 38 partite ha avuto pochi momenti di difficoltà in relazione alla classifica per la Champions. Abbiamo avuto una grande partenza. Tolto febbraio, appena recuperati tutti gli effettivi, il gruppo ha fatto una cavalcata stupenda”.

Fonte: Sky Sport