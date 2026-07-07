Calciomercato Roma: su Soulé spunta il Sunderland, Ghisolfi si informa per l’argentino

Matias Soulé resta uno dei nomi da seguire in uscita in casa Roma. L’argentino non vorrebbe lasciare la Capitale, ma il suo futuro potrebbe dipendere in modo diretto dal mercato in entrata, soprattutto dall’eventuale arrivo di un nuovo esterno offensivo come Mason Greenwood.

Nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, infatti, gli spazi per Soulé rischiano di ridursi sensibilmente nel caso in cui la Roma riuscisse a chiudere per un altro giocatore nel suo ruolo. Per questo il club giallorosso continua a valutare eventuali offerte, pur senza voler svendere il calciatore. Nelle scorse settimane Borussia Dortmund e Stoccarda avevano effettuato alcuni sondaggi, senza però arrivare a presentare offerte concrete. Nelle ultime ore, invece, si sarebbe mosso il Sunderland.

Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, il club inglese ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione e tiene Soulé nel mirino per rinforzare il proprio attacco. A spingere il nome dell’argentino ci sarebbe anche Florent Ghisolfi, ex direttore sportivo della Roma, che conosce bene il giocatore e fu proprio lui a portarlo in giallorosso due anni fa.

Soulé, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione un trasferimento in Premier League. Una prospettiva diversa rispetto all’Arabia Saudita, destinazione che l’argentino ha finora respinto nonostante alcune proposte economicamente molto importanti. La sua cessione, però, resta legata alle mosse in entrata della Roma. Se il club dovesse accelerare per Greenwood o per un altro esterno offensivo, la posizione di Soulé potrebbe diventare sempre più marginale. In quel caso, una proposta dalla Premier League potrebbe rappresentare una soluzione da valutare con maggiore attenzione.

Fonte: Tele Radio Stereo