Roma, via al ritiro: Gasperini riparte da Trigoria con un gruppo ridotto

La nuova stagione della Roma comincia oggi a Trigoria. Cinquanta giorni dopo la vittoria di Verona che ha riportato i giallorossi in Champions League, la squadra si ritrova al Fulvio Bernardini per il raduno ufficiale e l’inizio della preparazione. Sarà anche la stagione del centenario, un’annata dal peso simbolico particolare, ma il primo giorno di lavoro si apre con una rosa ancora incompleta e senza volti nuovi.

I giocatori dovranno presentarsi entro le 12. La mattinata sarà dedicata ai controlli medici al Campus, poi nel pomeriggio è prevista la prima sgambata. Da domani il programma entrerà nel vivo con doppie sedute e test contro squadre locali, tra Primavera, Sorianese e Trastevere. La prima amichevole è in calendario il 16 luglio, la seconda domenica 19, mentre l’ultima prima delle gare europee si giocherà il 23 o il 24. Dopo due settimane di lavoro intenso a Trigoria, la Roma partirà per la seconda parte del ritiro in Galles.

Gian Piero Gasperini avrà a disposizione un gruppo ridotto, soprattutto nei primi giorni. Non ci saranno i calciatori impegnati o reduci dal Mondiale: Celik, Ndicka, Malen, Salah-Eddine ed El Aynaoui avranno qualche giorno in più di vacanza, mentre Koné è ancora in corsa. Assente anche Lorenzo Pellegrini, che non ha ancora prolungato il contratto. Svilar, Gollini, Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Kumbulla, Reale, Angelino, Wesley, Rensch, Mannini, Cristante, Pisilli, Pagano, Cherubini, Soulé, Vaz e Dovbyk. Dovrebbero essere questi i giocatori che si affacceranno nel centro sportivo. Wesley è completamente recuperato dopo la lesione muscolare all’adduttore rimediata prima del Mondiale e già da una settimana lavora a Trigoria tra palestra e campo. Gasperini aggregherà anche alcuni ragazzi della Primavera, perché togliendo portieri e giovani saranno appena 14 i giocatori di movimento disponibili fin da subito.

Rispetto all’ultima gara della passata stagione, mancheranno anche alcuni elementi che nel frattempo hanno lasciato il club: El Shaarawy, Tsimikas, Ferguson e Zaragoza. A Trigoria sarà presente il direttore sportivo Tony D’Amico, mentre sulle presenze della proprietà arrivano ricostruzioni diverse dai quotidiani: da una parte Ryan Friedkin viene indicato atteso nella Capitale per dare impulso alle prossime mosse, dall’altra la sua presenza resta ancora in dubbio. Il campo riparte, ma la Roma sa che la preparazione dovrà presto incrociarsi con il mercato. Gasperini attende rinforzi e il club lavora per arrivare ai primi innesti, mentre la nuova stagione prende forma tra allenamenti, esami medici e dossier ancora aperti.

FONTI: Il Tempo, Leggo, Il Messaggero, Gazzetta dello Sport