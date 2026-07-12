Calciomercato Roma: possibile maxi operazione col Chelsea per Moreira e Garnacho

La Roma continua a lavorare su due nomi pesanti per il mercato in entrata: Alejandro Garnacho e Diego Moreira. Due piste diverse, entrambe complicate, ma legate da un filo comune che potrebbe diventare un fattore nelle prossime settimane. Garnacho è in uscita dal Chelsea, che al momento valuta il suo cartellino 50 milioni di euro. Moreira, invece, è di proprietà dello Strasburgo, club che chiede la stessa cifra per lasciarlo partire. Richieste molto alte per la Roma, che resta interessata ma deve fare i conti con operazioni economicamente complesse.
I due dossier, però, possono intrecciarsi. Il Chelsea ha infatti una clausola di riacquisto su Moreira e condivide con lo Strasburgo la stessa proprietà: entrambi i club fanno parte del consorzio statunitense BlueCo, guidato dall’imprenditore Todd Boehly. Lo Strasburgo è di fatto la società satellite dei Blues, utilizzata anche per far crescere giovani talenti. Proprio questo collegamento potrebbe aprire uno scenario diverso. La Roma, riferisce Alfredo Pedullà in questi minuti, potrebbe provare a intavolare una maxi operazione con il Chelsea, inserendo nel discorso sia Garnacho sia Moreira. L’idea sarebbe quella di lavorare su un pacchetto complessivo, cercando margini tra formule, valutazioni e tempi del mercato.
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Al momento le richieste restano elevate, ma nel corso delle settimane potrebbero abbassarsi. Per questo la Roma continua a monitorare entrambe le situazioni, nella speranza che il fattore multiproprietà possa agevolare il dialogo e rendere più praticabile una doppia operazione oggi ancora complessa.
Fonte: Alfredo Pedullà, canale YouTube
“Al momento le richieste restano elevate, ma nel corso delle settimane potrebbero abbassarsi.” Nel corso delle settimame parte il campionato e noi stamo ancora ad aspettà il Messia. Velocità ma quale settimane.
Ma allora Soule’ quanto vale? Credo abbia dimostrato di piu’ de sti due
non sono un esperto e spero di sbagliarmi.
ma a occhio, nessuno dei due vale lontanamente la cifra richiesta.
comunque, sarebbe una doppia operazione che solo di cartellini impegnerebbe una cifra vicina ai 100 milioni.
l’unica parte plausibile è che uno dei due avrebbe uno stipendio sostenibile (a parte che vorrei capire perché venendo a Roma dovremmo TRIPLICARE il suo stipendio…)
boh. al momento non mi entusiasmo.
ma quello che conta sono i fatti in campo, non le suggestioni estive
E che fai? Gli dai meno di 2.400.000? Ne daremo presto tre a Celik.
Già sapevamo tutto. Quindi 50+50 fa 90?
Come quinto sulla fascia sinistra Moreira potrebbe diventare uno dei più forti al mondo, sempre che impari a difendere ascoltando gli insegnamenti del mister. Come attaccante esterno invece non mi sembra all’altezza del Lockman che cerchiamo.
Ste notizie non dicono nulla; la linea di Gasp è stata chiara: noi ci teniamo i nostri buoni, poi si vedrà.
Per una volta da Romanisti invece di aspettare il Messia bisogna iniziare a pensare: ho Malen davanti il prossimo anno, Pisilli ha un anno in più, Svilar sta lì con Ndika davanti, e Paulo pure (se gioca).
Questo è, non si aspetta nessuno per fare la squadra, al massimo colpi mirati ma nessuna “squadra da fare”.
insomma stiamo facendo un favore al Chelsea, gli togliamo un esubero Garnacho pagandolo piu del reale valore attuale e un giovane in ascesa ad un prezzo folle.
Chissa perche’ alla fine l’affare non si fara’…..
Se questi due giocatori arriveranno come minimo gli diamo kone a 100 in cambio.
chiedessero poco gli inglesi però altrimenti i due zii d’America si alzano e se ne vanno
Me sembra na gran….non posso dire cosa. Se ne venisse uno già dovremmo considerarlo un successo,ma ho seri dubbi che succeda.
Tra garnacho e Greenwood ci sono 3 livelli di valore. Non sono bastati under, kluivert, baldanzi, belotti ? Solo Campioni, niente bidoni.
non faccio il contabile, faccio il tifoso e mi interessa solo vincere…ma se fosse vero spendere 100 milioni per questi 2 non riesco a non dire che sarebbe una follia…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.