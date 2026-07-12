Calciomercato Roma: possibile maxi operazione col Chelsea per Moreira e Garnacho

La Roma continua a lavorare su due nomi pesanti per il mercato in entrata: Alejandro Garnacho e Diego Moreira. Due piste diverse, entrambe complicate, ma legate da un filo comune che potrebbe diventare un fattore nelle prossime settimane. Garnacho è in uscita dal Chelsea, che al momento valuta il suo cartellino 50 milioni di euro. Moreira, invece, è di proprietà dello Strasburgo, club che chiede la stessa cifra per lasciarlo partire. Richieste molto alte per la Roma, che resta interessata ma deve fare i conti con operazioni economicamente complesse.

I due dossier, però, possono intrecciarsi. Il Chelsea ha infatti una clausola di riacquisto su Moreira e condivide con lo Strasburgo la stessa proprietà: entrambi i club fanno parte del consorzio statunitense BlueCo, guidato dall’imprenditore Todd Boehly. Lo Strasburgo è di fatto la società satellite dei Blues, utilizzata anche per far crescere giovani talenti. Proprio questo collegamento potrebbe aprire uno scenario diverso. La Roma, riferisce Alfredo Pedullà in questi minuti, potrebbe provare a intavolare una maxi operazione con il Chelsea, inserendo nel discorso sia Garnacho sia Moreira. L’idea sarebbe quella di lavorare su un pacchetto complessivo, cercando margini tra formule, valutazioni e tempi del mercato.

Al momento le richieste restano elevate, ma nel corso delle settimane potrebbero abbassarsi. Per questo la Roma continua a monitorare entrambe le situazioni, nella speranza che il fattore multiproprietà possa agevolare il dialogo e rendere più praticabile una doppia operazione oggi ancora complessa.

Fonte: Alfredo Pedullà, canale YouTube