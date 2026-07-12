FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 12 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 12:10 – Wesley recuperato, da domani a Trigoria
Buone notizie per Gasperini in vista dell’inizio della nuova stagione: Wesley ha smaltito l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare il Mondiale con il Brasile. Il brasiliano, che nelle ultime settimane ha seguito un programma personalizzato senza mai fermarsi, è atteso da domani al Fulvio Bernardini per il raduno giallorosso. (Corriere dello Sport)
Ore 10:00 – Dybala rinnova, rebus cifre
Capitolo rinnovi: per Zeki Celik e Paulo Dybala, tornato ieri in Italia (“Non posso confermarlo“, ha dichiarato), è tutto fatto. Si attendono solo gli annunci ufficiali della Roma per formalizzare i nuovi accordi, con il turco pronto a legarsi ancora al club giallorosso e la Joya destinata a proseguire la sua avventura nella Capitale. Sull’argentino da chiarire lo stipendio che percepirà: si passa dai 2 milioni de Il Romanista ai 3 del Corriere dello Sport.
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Ore 9:45 – Roma, domani il raduno a Trigoria
La Roma si ritroverà domani, lunedì 13 luglio, a Trigoria per il raduno che darà ufficialmente il via alla stagione 2026-2027. Gasperini inizierà così il lavoro con il gruppo in vista del ritorno in Champions League, anche se la rosa sarà ancora in fase di costruzione. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:30 – Pellegrini, intesa vicina ma niente raduno
Lorenzo Pellegrini e la Roma sono sempre più vicini al rinnovo, anche se restano da sistemare gli ultimi aspetti economici e la durata del contratto. Il numero 7 non sarà però presente al raduno: pesa la mancata definizione formale dell’accordo, ma anche l’infortunio accusato nel finale della scorsa stagione, che impone prudenza. (Corriere dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Ma quale infortunio, un giocatore senza contratto non può iniziare una preparazione. Non era una priorità, ma se si fissa un inizio stagione ( 13 luglio) e poi ti ritrovi a Trigoria senza nuovi acquisti, con parte dei rinnovi da effettuare, con i giocatori andati ai mondiali al di la da tornare, come al solito la Roma fa la preparazione con una rosa e poi inizia il campionato con un’altra rosa. Scienziati.
D’Amico è ufficialmente operativo dal 12 giugno. Se ci fosse stato Massara sarebbe stato crocifisso dal tecnico, zero operazioni fatte (in uscita e in entrata).
Due pesi e due misure.
pellegrino può anche stare a casa se fosse x me
Anche quest’anno Pelle non si fa la parte “scioccante” del raduno. Il mancato rinnovo ma, anche non fosse, l’infortunio (l’anno scorso era l’operazione al naso a ridosso del recupero dall’intervento al legamento miotendineo). Grandi offerte in serie A (e non turche) proprio non arrivano.
Ove rinnovasse, allora segnerà a un derby.
hai scattato una buona fotografia della situazione…
Ma niente niente ha ragione Zenone che deve dare l’ok lui per il rinnovo di Pellegrini??
a me dà l’idea che questi 3.. dybala pellegrini celik..hanno come unica speranza il rinnovo con la Roma.. io non avrei mai accettato di farmi scadere il contratto da giorni senza ancora il rinnovo.. e pure la Roma se la prende calma perché sa che nessuno può fregarceli.. bah
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.