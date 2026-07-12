FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 12 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:10 – Wesley recuperato, da domani a Trigoria

Buone notizie per Gasperini in vista dell’inizio della nuova stagione: Wesley ha smaltito l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare il Mondiale con il Brasile. Il brasiliano, che nelle ultime settimane ha seguito un programma personalizzato senza mai fermarsi, è atteso da domani al Fulvio Bernardini per il raduno giallorosso. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Dybala rinnova, rebus cifre

Capitolo rinnovi: per Zeki Celik e Paulo Dybala, tornato ieri in Italia (“Non posso confermarlo“, ha dichiarato), è tutto fatto. Si attendono solo gli annunci ufficiali della Roma per formalizzare i nuovi accordi, con il turco pronto a legarsi ancora al club giallorosso e la Joya destinata a proseguire la sua avventura nella Capitale. Sull’argentino da chiarire lo stipendio che percepirà: si passa dai 2 milioni de Il Romanista ai 3 del Corriere dello Sport.

Ore 9:45 – Roma, domani il raduno a Trigoria

La Roma si ritroverà domani, lunedì 13 luglio, a Trigoria per il raduno che darà ufficialmente il via alla stagione 2026-2027. Gasperini inizierà così il lavoro con il gruppo in vista del ritorno in Champions League, anche se la rosa sarà ancora in fase di costruzione. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Pellegrini, intesa vicina ma niente raduno

Lorenzo Pellegrini e la Roma sono sempre più vicini al rinnovo, anche se restano da sistemare gli ultimi aspetti economici e la durata del contratto. Il numero 7 non sarà però presente al raduno: pesa la mancata definizione formale dell’accordo, ma anche l’infortunio accusato nel finale della scorsa stagione, che impone prudenza. (Corriere dello Sport)

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