CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 12 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Martinelli offerto ma costi elevati

Gabriel Martinelli (25) è stato offerto alla Roma dalla Premier League. L’esterno dell’Arsenal è un profilo che a Trigoria interessava già a gennaio, ma l’operazione resta molto complicata per costi e ingaggio. (Il Messaggero)

Ore 10:30 – Tresoldi, la Roma prova ad abbassare il prezzo

Nicolò Tresoldi (21) resta un nome concreto per il ruolo di vice-Malen. La Roma ha già incassato la disponibilità dell’attaccante a trasferirsi in Italia, ma deve trattare con il Club Brugge, che resta una bottega cara. L’obiettivo dei giallorossi è provare a chiudere l’operazione intorno ai 25 milioni. (Il Tempo)

Ore 9:55 – Moreira, Mendes spinge per la Roma

La Roma continua a lavorare con intensità su Diego Moreira (21). Il procuratore Jorge Mendes spinge per il trasferimento, mentre lo Strasburgo non vorrebbe cederlo per meno di 40 milioni. L’idea dei giallorossi è presentare un’offerta inferiore di circa 10 milioni, inserendo una percentuale sulla futura rivendita. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Dovbyk-Genoa, ostacolo ingaggio

Il Genoa continua a lavorare per Artem Dovbyk (29), ma l’operazione resta difficile. De Rossi accoglierebbe volentieri l’attaccante ucraino e il giocatore avrebbe dato disponibilità al trasferimento, anche per l’ottimo rapporto con l’ex tecnico giallorosso. L’ostacolo principale resta però l’ingaggio elevato. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Garnacho, la Roma attende il Chelsea

Alejandro Garnacho (22) è diventato più di una suggestione per la Roma. Il Chelsea lo ha messo sul mercato e lo valuta 50 milioni, ma non ha ancora ricevuto offerte concrete a quelle cifre. I giallorossi puntano a un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. (La Repubblica)

Ore 8:00 – Moreira, la Roma prepara il rilancio

Diego Moreira (21) resta uno dei principali obiettivi della Roma per rinforzare la fascia sinistra. Lo Strasburgo continua a chiedere 40 milioni, mentre i giallorossi sono pronti ad arrivare a 35 milioni tra bonus e percentuale sulla futura rivendita. Gasperini lo considera un profilo ideale per duttilità e capacità di giocare in più ruoli. (Gazzetta dello Sport)

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