Calciomercato Roma: prese informazioni su Danilo Santos del Botafogo

La Roma guarda anche al Brasile per il centrocampo. Il club giallorosso ha chiesto informazioni su Danilo Santos, 24 anni, calciatore del Botafogo valutato oltre 30 milioni di euro.

Per il momento non si tratta di una vera trattativa. La Roma si sarebbe limitata a raccogliere elementi sulla situazione del giocatore, senza affondare il colpo. Il nome di Danilo Santos potrebbe però tornare d’attualità nel caso in cui dovesse concretizzarsi una cessione importante a centrocampo.

Sul brasiliano non ci sono soltanto i giallorossi. Anche Galatasaray, Zenit, Arsenal e Palmeiras si sono mossi per capire i margini dell’operazione. La concorrenza, insomma, non manca. Per ora la Roma resta alla finestra, con il profilo del centrocampista monitorato in vista dei prossimi sviluppi del mercato.

Fonte: UOL