Facebook RSS X

Calciomercato Roma: prese informazioni su Danilo Santos del Botafogo

0
145

La Roma guarda anche al Brasile per il centrocampo. Il club giallorosso ha chiesto informazioni su Danilo Santos, 24 anni, calciatore del Botafogo valutato oltre 30 milioni di euro.

Per il momento non si tratta di una vera trattativa. La Roma si sarebbe limitata a raccogliere elementi sulla situazione del giocatore, senza affondare il colpo. Il nome di Danilo Santos potrebbe però tornare d’attualità nel caso in cui dovesse concretizzarsi una cessione importante a centrocampo.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: possibile maxi operazione col Chelsea per Moreira e Garnacho

Sul brasiliano non ci sono soltanto i giallorossi. Anche Galatasaray, Zenit, Arsenal e Palmeiras si sono mossi per capire i margini dell’operazione. La concorrenza, insomma, non manca. Per ora la Roma resta alla finestra, con il profilo del centrocampista monitorato in vista dei prossimi sviluppi del mercato.

Fonte: UOL

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings