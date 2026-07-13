RITIRO ROMA LIVE | I convocati di Gasperini per il raduno a Trigoria: oggi alle 18 primo allenamento

Comincia ufficialmente oggi, 13 luglio, la nuova stagione della Roma. I calciatori giallorossi sono attesi entro le ore 12 al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per il raduno che apre il percorso verso l’annata 2026-27.

Dopo l’arrivo al centro sportivo, la squadra pranzerà a Trigoria, quindi proseguirà la giornata con le visite mediche e il primo allenamento del pomeriggio. Una ripartenza attesa, con i primi movimenti già registrati fin dalle prime ore della mattinata. La redazione di Giallorossi.net vi racconterà in diretta la giornata di oggi che segna l’inizio della nuova stagione.

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Ore 15:00 – Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per il raduno della Roma a Trigoria. La squadra sosterrà il primo allenamento della nuova stagione oggi pomeriggio alle 18:00 e pernotterà al centro sportivo Fulvio Bernardini. Domani è prevista una doppia seduta, alle 8:00 e alle 18:00, con nuovo pernottamento a Trigoria. Ecco l’elenco completo dei calciatori giallorossi a disposizione del tecnico:

Angelino

Cristante

De Marzi

Dovbyk

Dybala

Ghilardi

Gollini

Hermoso

Mancini

Pisilli

Rensch

Soulé

Svilar

Vasquez

Vaz

Wesley

Ziolkowski

Aggregati alla prima squadra anche alcuni giocatori in attesa di sviluppi di mercato: Cherubini, Kumbulla, Mannini, Reale e Pagano. Per quanto riguarda gli altri rientri, Celik deve prima rinnovare ed è atteso nella Capitale il 18 luglio, mentre Ndicka e Malen dovrebbero aggregarsi il 22 luglio. Il rientro di El Aynaoui è previsto per il 30 luglio, mentre per Koné la data resta da definire essendo ancora impegnato al Mondiale. Out Pellegrini, che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto.

Ore 13:00 – A Trigoria è arrivato anche Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Roma è ufficiale: sono ormai dentro tutti i giocatori attesi oggi al Fulvio Bernardini. Ora i giocatori effettueranno visite e test atletici, poi una leggera prima seduta: da domani si comincia a fare sul serio.

Ore 12:00 – Mattinata intensa al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove continuano ad arrivare i calciatori giallorossi per il primo giorno di raduno. Hanno fatto il loro ingresso a Trigoria anche Artem Dovbyk, Wesley, Hermoso, Svilar, Devis Vasquez e Niccolò Pisilli. Il laterale brasiliano Wesley si è fermato con i tifosi per firmare qualche autografo, così come Pisilli, che ha concesso foto e firme ai presenti. Per Vasquez si tratta del ritorno nella Capitale dopo l’esperienza al Besiktas.

Ore 11:20 – Arrivano anche Gianluca Mancini e Pierluigi Gollini, che raggiungono Trigoria nella stessa auto. Rientra al centro sportivo anche mister Gasperini, osannato dai tifosi presenti.

Ore 10:10 – Arrivato anche Mati Soulè che si è fermato a firmare autografi ai tifosi fuori dai cancelli ma senza rilasciare dichiarazioni.

Ore 9:30 – Il primo ad arrivare è stato Daniele Ghilardi. Ad attenderlo circa 30 tifosi. “Sono pronto? Certo”, ha detto il difensore. Arrivato anche Angelino al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Redazione Giallorossi.net