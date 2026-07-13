RITIRO ROMA LIVE | I convocati di Gasperini per il raduno a Trigoria: oggi alle 18 primo allenamento

Comincia ufficialmente oggi, 13 luglio, la nuova stagione della Roma. I calciatori giallorossi sono attesi entro le ore 12 al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per il raduno che apre il percorso verso l’annata 2026-27.
Dopo l’arrivo al centro sportivo, la squadra pranzerà a Trigoria, quindi proseguirà la giornata con le visite mediche e il primo allenamento del pomeriggio. Una ripartenza attesa, con i primi movimenti già registrati fin dalle prime ore della mattinata. La redazione di Giallorossi.net vi racconterà in diretta la giornata di oggi che segna l’inizio della nuova stagione.
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Ore 15:00 – Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per il raduno della Roma a Trigoria. La squadra sosterrà il primo allenamento della nuova stagione oggi pomeriggio alle 18:00 e pernotterà al centro sportivo Fulvio Bernardini. Domani è prevista una doppia seduta, alle 8:00 e alle 18:00, con nuovo pernottamento a Trigoria. Ecco l’elenco completo dei calciatori giallorossi a disposizione del tecnico:
Angelino
Cristante
De Marzi
Dovbyk
Dybala
Ghilardi
Gollini
Hermoso
Mancini
Pisilli
Rensch
Soulé
Svilar
Vasquez
Vaz
Wesley
Ziolkowski
Aggregati alla prima squadra anche alcuni giocatori in attesa di sviluppi di mercato: Cherubini, Kumbulla, Mannini, Reale e Pagano. Per quanto riguarda gli altri rientri, Celik deve prima rinnovare ed è atteso nella Capitale il 18 luglio, mentre Ndicka e Malen dovrebbero aggregarsi il 22 luglio. Il rientro di El Aynaoui è previsto per il 30 luglio, mentre per Koné la data resta da definire essendo ancora impegnato al Mondiale. Out Pellegrini, che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto.
Ore 13:00 – A Trigoria è arrivato anche Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Roma è ufficiale: sono ormai dentro tutti i giocatori attesi oggi al Fulvio Bernardini. Ora i giocatori effettueranno visite e test atletici, poi una leggera prima seduta: da domani si comincia a fare sul serio.
Ore 12:00 – Mattinata intensa al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove continuano ad arrivare i calciatori giallorossi per il primo giorno di raduno. Hanno fatto il loro ingresso a Trigoria anche Artem Dovbyk, Wesley, Hermoso, Svilar, Devis Vasquez e Niccolò Pisilli. Il laterale brasiliano Wesley si è fermato con i tifosi per firmare qualche autografo, così come Pisilli, che ha concesso foto e firme ai presenti. Per Vasquez si tratta del ritorno nella Capitale dopo l’esperienza al Besiktas.
Ore 11:20 – Arrivano anche Gianluca Mancini e Pierluigi Gollini, che raggiungono Trigoria nella stessa auto. Rientra al centro sportivo anche mister Gasperini, osannato dai tifosi presenti.
Ore 10:10 – Arrivato anche Mati Soulè che si è fermato a firmare autografi ai tifosi fuori dai cancelli ma senza rilasciare dichiarazioni.
Ore 9:30 – Il primo ad arrivare è stato Daniele Ghilardi. Ad attenderlo circa 30 tifosi. “Sono pronto? Certo”, ha detto il difensore. Arrivato anche Angelino al centro sportivo Fulvio Bernardini.
Redazione Giallorossi.net
Se vendiamo soulè ce ne pentiremo.
Anche secondo me, ha giocato sacrificandosi nonostante avesse la pubalgia per tutta la seconda parte del campionato.
A mio parere mandarlo via nonostante i suoi sacrifici potrebbe anche avere un impatto sullo spogliatoio.
Poi a 35/40m come si vocifera non ci prendi nessuno del suo livello..
ma non potrebbe giocare a sinistra come faceva nel Frosinone?
Scusate, ho seguito il Frosinone quell’ anno, mi pare che giocasse comunque preferibilmente a destra…
soulè non ha senso cederlo anche perchè a quel punto dovremmo prendere due esterni a destra perchè dybala storicamente gioca solo una parte delle partite e poi non è che possiamo prendere lamal o salah in sostituzione. la priorità è prendere 2 esterni a sinistra oltre a un terzino e un vice malen se si cede dovbyk
Io Soule’ non lo cederei mai! Cederei solo Angelino e Dovbik e valuterei o tanto sia Kumpulla sia Salah ( il terzino)!
ma onestamente…Angelino e Dovbik chi se li compra?…puoi prestarli o regalarli (forse)
cioè…Dovbyk… dopo 3 anni sta ancora qui… tipico accollo della nostra storia che siamo costretti a tenerci fino alla scadenza del contratto
Quello che il primo anno ha segnato un bel po’ di gol e che il secondo anno è stato infortunato e nonostante tutto per minuti giocati ha una delle medie migliori della serie A? Proprio un accollone…
Ma Pellegrini ???
Non hanno ancora trovato l’accordo per 500000 euro di differenza tra le parti, così dicevano ieri.
purtroppo rinnovera’
Soule lo vendono x Una serie di ragioni , la prima ha la pubalgia ( informarsi e chiedersi qualcosa) la seconda che non è un fuoriclasse, la terza che ha mercato, la quarta è che gioca sa solo è con un solo piede, la quinta è che non è Dybala, la sesta è che non è ne fish ne meat è soule. Le altre 100 chidetete a damico è gasp che hanno deciso cio., forse vogliono tenere ndicka, il portiere, Pisilli, Mancini, malen Ed altri. Non saranno mica stupidi anche se non amo il gap style.
Mi dispiace davvero tanto per Mannini,
ci speravo proprio… peccato.
L’articolo non menziona Salah-eddine nonostante sia ancora un giocatore della AS ROMA…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.