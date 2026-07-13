Dybala: “La storia continua, lo volevamo tutti. La Roma è responsabilità, onore e bellezza” – VIDEO!

Fresco di rinnovo con la Roma, un elegantissimo Paulo Dybala ha parlato ai canali social del club giallorosso per commentare il suo prolungamento di un altro anno con la maglia giallorossa.
Non c’è mai stato un dubbio nell’argentino: “Questa storia continua, come volevamo tutti. Sono contenuto di fare un’altra stagione in questa città e difendere la maglia della Roma, che è un previlegio. La Roma è responsabilità, onore, bellezza: ci sono tante cose, anche a livello personale che oggi mi portano ancora a difendere questa maglia”.
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Poi il messaggio ai tifosi: “Sono contento di rivedervi all’Olimpico, in tutte le città quando andremo fuori, e soprattutto quando suonerà quella bellissima musica. Ci guarderemo noi in campo e voi dalla tribuna e saremo molto orgogliosi di quello che faremo nelle notti europee“.
Ci vediamo all’Olimpico ✨#ASRoma pic.twitter.com/TFVsRj6XKT
— AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2026
Mah….
Caro Dybala, sei il meglio, non solo come calciatore ma come uomo. Qui ce gente che non capisce che hai rinunciato allarabia Ed a baiocchi facili xche Roma è Roma, la Roma è qualcosa di straordinario. Non aggiungerei altro, se non Dybala the best! Chi spollicera giu Sara Una vedova o di le fee, o ghisolfi, o sancho o l’ultimo neanche mai contattato verdelegno o tradotto dall’anglosassone legnoverde. A voi la scelta
sinceramente avrei rischiato volentieri ma il contratto di dybala è pellegrini non lo avrei rinnovato neanche a 1 mln. nulla contro questi due grandi giocatori ma secondo me uno per età è fisico debole l’altro per problemi fisici età è mancanza di personalità a cosa servono in questa squadra? vai diretto su giovani tipo osorio tipo soulemana zeballos gente che corre
Visto che neanche dare le presenze (145) basta a smentire quelli che dicono che gioca 10 partite (è una sindrome ormai…),
e che parlano di minuti giocati: sono quasi 10.500 per 4 anni, 2.600 all’anno,
VENTINOVE partite all’anno, 29,
con l’anno scorso che abbassa terribilmente la media.
Ventinove partite giocate si suoi livelli so’poche?
adesso che vogliamo conta’? I passi a ogni partita??
GRANDE PAULO!
….e unica possibilità di essere ancora pagato lautamente.
Sono contentissimo! Evvai Paulo! Che bella notizia!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.