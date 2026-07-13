Dybala: “La storia continua, lo volevamo tutti. La Roma è responsabilità, onore e bellezza” – VIDEO!

Fresco di rinnovo con la Roma, un elegantissimo Paulo Dybala ha parlato ai canali social del club giallorosso per commentare il suo prolungamento di un altro anno con la maglia giallorossa.

Non c’è mai stato un dubbio nell’argentino: “Questa storia continua, come volevamo tutti. Sono contenuto di fare un’altra stagione in questa città e difendere la maglia della Roma, che è un previlegio. La Roma è responsabilità, onore, bellezza: ci sono tante cose, anche a livello personale che oggi mi portano ancora a difendere questa maglia”.

Poi il messaggio ai tifosi: “Sono contento di rivedervi all’Olimpico, in tutte le città quando andremo fuori, e soprattutto quando suonerà quella bellissima musica. Ci guarderemo noi in campo e voi dalla tribuna e saremo molto orgogliosi di quello che faremo nelle notti europee“.