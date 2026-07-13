CALCIOMERCATO ROMA | Xabi Alonso: “Ci auguriamo quanto prima una cessione di Garnacho”

Il futuro di Alejandro Garnacho è sempre più lontano dal Chelsea. A confermarlo è stato direttamente Xabi Alonso, che ha annunciato l’esclusione dell’esterno argentino dalla pre-season del club inglese: “Non sarà in pre-season con noi, ci auguriamo si completi una cessione quanto prima”.
Parole che certificano la volontà del Chelsea di trovare una soluzione in tempi rapidi. Garnacho è in uscita e la Roma resta una delle società interessate, anche se la distanza tra le parti riguarda soprattutto la formula dell’operazione. I giallorossi continuano infatti a spingere per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di tenere aperta la pista senza esporsi subito a un acquisto definitivo. Il Chelsea, invece, mantiene una posizione diversa: il club londinese vuole una cessione a titolo definitivo.
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Il Chelsea, scrive Fabrizio Romano in questi minuti, sostiene inoltre che sul giocatore ci siano anche altri club interessati. La Roma resta al lavoro, ma per far decollare l’operazione servirà un cambio di formula o un’apertura da parte degli inglesi. Sempre che non ci sia davvero un altro club disposto a investire su Garnacho a titolo definitivo.
Redazione Giallorossi.net
Se la roma e interessata veramente lo prende altrimenti rimane dov’e
Io non vorrei sbagliare (e forse mi sbaglio) ma io non vedo e non credo a una gran ressa a prendere sto giocatore.
Questi se lo vogliono sbolognare e pure a titolo definitivo vediamo se siamo così fessi da accollarselo noi giocatore inutile e piantagrane
Prestito con diritto di riscatto a 30 mil, che può diventare obbligo se fa tot presenze e se la Roma va in champions, + % su futura rivendita. Questa può essere la formula che accontenta tutti
“Ci auguriamo si completi una cessione quanto prima” – Parola mia è la prima volta che leggo una dichiarazione del genere su di un calciatore Mi auguro che siano solo maldicenze, perchè a primo acchitto non mi da l’impressione di un bel biglietto da visita
io mi auguro che la Roma viri su qualcun altro
ammazza oh xavi alonso ha una gran considerazione di sto garnacho…puzza di sola lontano un miglio..
Vabbè, anche se fosse, dopo ci può sempre essere “il ritorno di Sancho”!
Sullo sfondo, il discorso resta che le capacità rigenerative di Gasp presuppongono la sua stessa indicazione e, quindi, motivazione: non a caso, su Dovbyk aveva stabilito, un’estate fa, che non potessero funzionare.
Quindi occorre prendergli i giocatori che indica: normalmente, per i ruoli nevralgici si fa una lista.
Ciò vale anche per le cessioni che è disposto ad accettare. E mi pare che il vero problema sia questo.
a cacciarlo prorpio
Pure noi, basta che non sia alla Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.