CALCIOMERCATO ROMA | Xabi Alonso: “Ci auguriamo quanto prima una cessione di Garnacho”

Il futuro di Alejandro Garnacho è sempre più lontano dal Chelsea. A confermarlo è stato direttamente Xabi Alonso, che ha annunciato l’esclusione dell’esterno argentino dalla pre-season del club inglese: “Non sarà in pre-season con noi, ci auguriamo si completi una cessione quanto prima”.

Parole che certificano la volontà del Chelsea di trovare una soluzione in tempi rapidi. Garnacho è in uscita e la Roma resta una delle società interessate, anche se la distanza tra le parti riguarda soprattutto la formula dell’operazione. I giallorossi continuano infatti a spingere per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di tenere aperta la pista senza esporsi subito a un acquisto definitivo. Il Chelsea, invece, mantiene una posizione diversa: il club londinese vuole una cessione a titolo definitivo.

Il Chelsea, scrive Fabrizio Romano in questi minuti, sostiene inoltre che sul giocatore ci siano anche altri club interessati. La Roma resta al lavoro, ma per far decollare l’operazione servirà un cambio di formula o un’apertura da parte degli inglesi. Sempre che non ci sia davvero un altro club disposto a investire su Garnacho a titolo definitivo.

Redazione Giallorossi.net