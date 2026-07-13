UFFICIALE | Paulo Dybala rinnova con la Roma fino al 2027: “Avanti insieme” – COMUNICATO

La notizia era nell’aria ormai da giorni, ora arriva il comunicato ufficiale a sancire il nuovo matrimonio tra Paulo Dybala e la Roma. Il club giallorosso ha annunciato il rinnovo di contratto del talento argentino: di seguito la nota apparsa sul sito asroma.com.
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“L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!“
Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, Paulo guadagnerà poco meno di 3 milioni netti, un taglio all’ingaggio nettissimo rispetto al maxi stipendio precedente. Non sono previste opzioni per il rinnovo di un altro anno.
Redazione Giallorossi.net
Bene così Paulo ci divertiremo! 💛❤️
139 presenze in 4 anni,
una media di 35 l’anno,
ma ricordiamo che lui gioca 10 partite all’anno secondo molti esperti….
Ben restato Paulo!!! Sei er mejo.
Se conti 10 minuti non è una presenza, comunque sono contento che resta ma le famose 10 partite sono quelle che gioca al suo livello su 35.. e prendeva 9 lordi ora a 3 sperando in ottimi inserimenti ne farà 20 di livello su 60 e già un ottimo risultato per la Roma.
Prendiamo per buono ciò che dicono gli “esperti”, ossia che gioca dieci partite l’anno.
Con le ultime 10 partite giocate nello scorso campionato c’ha mandato in Champions, prima che rientrasse ormai la qualificazione sembrava una chimera.
Capito a cosa servono i Campioni?
Solo con loro puoi pensare di non galleggiare perennemente nella mediocrità.
Infatti bisogna distinguere tra presenze e minuti giocati : a meno che non vogliamo contare 10 minuti di partita come una partita intera.. In ogni caso, a queste cifre è sostenibile perchè ci consente uno slot libero per un maxi stipendio da offrire a un giocatore affidabile che riempia le partite..
Devi calcolare quanti minuti gioca sul totale di minuti giocabili… e vedrai che non è così tanto.
Detto questo, a meno di 3M, rimane un giocatore speciale. Sono quindi contento di questo prolungamento.
mah!
partite giocate 141 su 207, il 68% dei match ufficiali e il 49% del tempo regolamentare, giocando quando inserito una media del 68%, questa differenza causa staffette, ingressi a gara in corso o assenze per gestione. Nell’ultimo campionato ha giocato 15 volte su 38, subentrando in 7 di queste, solo 6 volte ha finito i 90 minuti…
Io sono un tifoso di Paulo, però ha 33 fra poco, anche basta…compratene altri come lui, (magari! magari! magari !) anche più forti e più giovani…
Ben felice del rinnovo di Paulo, unico vero fuoriclasse della squadra. Però sarebbe stato più utile capire i minuti giocati piuttosto che le presenze.
Comunque benissimo così.
@ fred forse ancora non ti è chiaro che uno più forte di Paoletto questi non lo compreranno mai! lo vedi ogni qual volta dobbiamo prendere qualcuno forte non ci riusciamo mai.
Teniamo ci stretto Paoletto
Vai Paulo, facce 20 partite alla Dybala con 7/10 gol e rinnoviamo pure l’anno prossimo
Spero si siano riservati un’opzione per il secondo anno
Bene, sono molto contento.
Alle cifre precedenti era insostenibile, così è una risorsa.
Il fatto che sia rimasto a queste condizioni dimostra l’attaccamento alla maglia e la voglia di provare a vincere con questi colori.
Tra l’altro l’impressione è che con l’operazione al ginocchio abbia almeno in parte risolto problemi che lo affliggevano da tempo.
Daje!
Sei il migliore avanti tutta con Paulo sei la nostra Joya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok, il panchinaro del titolare lo abbiamo.
il titolare invece quando verrà preso?
soulè è già fuori rosa. quindi serve il titolare.
Buonissima notizia.
Poteva andare a svernare da qualsiasi parte ma evidentemente ci tiene a giocare la CL in giallorosso.
Felice di questa conclusione e di queste condizioni.
Consone alla necessità.
Forza Paulo!
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.