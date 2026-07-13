UFFICIALE | Paulo Dybala rinnova con la Roma fino al 2027: “Avanti insieme” – COMUNICATO

La notizia era nell’aria ormai da giorni, ora arriva il comunicato ufficiale a sancire il nuovo matrimonio tra Paulo Dybala e la Roma. Il club giallorosso ha annunciato il rinnovo di contratto del talento argentino: di seguito la nota apparsa sul sito asroma.com.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!“

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, Paulo guadagnerà poco meno di 3 milioni netti, un taglio all’ingaggio nettissimo rispetto al maxi stipendio precedente. Non sono previste opzioni per il rinnovo di un altro anno.



Redazione Giallorossi.net