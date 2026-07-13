FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 13 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:20 – Mourinho, docuserie Netflix dall’11 agosto

Netflix ha annunciato Mourinho, nuova docuserie in tre puntate dedicata allo Special One, disponibile dall’11 agosto. La produzione racconterà vent’anni di carriera ad altissimo livello, dal Porto campione d’Europa nel 2004 fino alle esperienze con Chelsea, Inter, Real Madrid e Roma. Nella serie spazio anche alla vittoria della Conference League in giallorosso.

Ore 8:30 – Pellegrini assente al raduno

Lorenzo Pellegrini non sarà presente al raduno della Roma: il rinnovo non è ancora stato definito e il numero 7 è formalmente svincolato. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per arrivare alla fumata bianca, ma pesa anche il recupero dall’infortunio accusato nel finale della scorsa stagione. (Leggo / Il Messaggero)

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