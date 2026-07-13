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Calciomercato Roma: il Manchester United chiude per Tielemens, si raffredda la pista Konè

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La pista Manchester United per Manu Koné sembra raffreddarsi. Nelle ultime ore il club inglese era stato accostato con forza al centrocampista della Roma, soprattutto dopo il mancato affondo per Ederson dell’Atalanta. L’ultima breaking news di Fabrizio Romano cambia però lo scenario: i Red Devils sarebbero vicini all’accordo per Youri Tielemans, centrocampista belga dell’Aston Villa. Un’operazione che, se definita, potrebbe allontanare in modo significativo l’ipotesi Koné per il centrocampo dello United.

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A confermare l’incastro di mercato ci sarebbe anche il movimento dell’Aston Villa, che avrebbe accelerato per Johan Manzambi proprio in vista della possibile partenza di Tielemans verso Manchester. La Roma, che valuta Koné una cifra molto alta, resta dunque alla finestra. L’interesse della Premier per il francese non è scomparso, ma l’eventuale arrivo di Tielemans allo United renderebbe meno concreta la pista che porta a Old Trafford.

Fonte: Fabrizio Romano

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6 Commenti

  2. Vendi kone’ a 60 e poi per sostituirlo con un pari livello e non indebolire la squadra devi spendere più o meno la stessa cifra

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