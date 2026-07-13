“ON AIR!” – Rossi: “Gasp non è sereno, venerdì scorso lo ha fatto presente”, Ferrazza: “La risposta su Konè mi terrorizza”, Pes: “Per il mister Manu è il big più sostituibile degli altri”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Mi sembra di intuire che questo inizio di ritiro senza acquisti sta generando un po’ di malcontento tra i tifosi. E anche da Trigoria arrivano sussurri di un Gasperini che non è proprio entusiasta di questa situazione, e che venerdì scorso ha fatto ben presente questa situazione. Il suo tono di voce non mi sembra serenissimo, e quando comincia a parlare dell’entusiasmo della gente la usa come arma, in modo da dire: “Guardate che la gente sta rinnovando gli abbonamenti, poi dopo ve la smazzate voi eh…”. Le farragini che denunciava lo scorso anno ricadevano su Massara, ma ora non c’è più né lui né Ranieri. Tra l’altro mi sembra che ci sia una risposta della proprietà, che viene annunciata in arrivo a Trigoria a giorni. Non so se a Gasp basti, lui preferirebbe arrivassero i calciatori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io spero che gli affari in entrati si sblocchino con l’arrivo di Friedkin, però le trattative poi vanno fatte perché se ti chiedono 50 milioni per Moreira uno può anche considerarli troppi e non darglieli. Non è che Friedkin viene e dice: “Ok, a quello 50 milioni e a quell’altro 40…”. La Roma per Moreira può arrivare a 35 milioni perchè rispetto a Wesley arriva da un campionato europeo e non dal Brasile, dove si compra meglio, però bisogna restare entro certi parametri, altrimenti non ci siamo. Moreira sarebbe un bell’acchiappo alla giusta cifra, ma non a 50 milioni…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ranieri non è stato sostituito all’interno della dirigenza della Roma. Ma Ryan o Corbin Friedkin non possono stare qui a Trigoria a fare i presidenti in presenza? Nelle operatività delle cose importanti, secondo me avrebbero cambiato le cose. Dalle parole di Gasperini mi sembra di capire che non sa nemmeno lui qual è la situazione e ha bisogno di parlare con la proprietà per capire piani di spesa e budget. Però secondo me questa cosa andava fatta un paio di settimane fa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Le parole di Gasperini mi sembrano una grande frenata. Gasp lo trovo troppo accomodante: certo, dopo un anno in cui gliene ha dette di tutti i colori, ora sta traccheggiando in attesa di una campagna acquisti buona. Greenwood era l’elemento che per tutti quelli che sanno di calcio era quello non dico che poteva farti vincere lo scudetto, ma aveva quelle qualità che deve avere un ala per Gasperini: dribbling, gol e assist. Questa cosa di Greenwood è stata archiviata all’improvviso, e dà adito a quei quattro gatti che ancora dicono che non era vero che la Roma voleva Greenwood…ma tanto a Roma spariscono tutti…quando si punta un giocatore forte non verrà mai perchè ce lo siamo inventati, o perchè il padre è un figlio di buona donna o perchè il procuratore non puoi capire chi è… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A me terrorizza la risposta di Gasperini sul fair play finanziario, perchè la domanda era su Konè. A parte la frecciata che gli lancia sul fatto che si era riposato nella seconda parte del campionato e che per quello sta facendo bene al Mondiale, lui ti dice anche che pensava che la Champions bastasse, e ha fatto capire che Konè è sul mercato. Mi terrorizza questa storia del settlement spostato a fine luglio: loro fino a quando non vendono non si possono permettere acquisti…finchè non hanno la certezza che dalle cessioni rientri qualcosa non possono permettersi acquisti di un certo livello, e lo stiamo vedendo. Che supercazzola…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Konè titolare della Francia che arriva fino in fondo al Mondiale giocando in questo modo passa da una valutazione da 40 milioni a 70-80 milioni. Lui è assolutamente un profilo da Premier, magari un club non si è ancora palesato solo perchè non lo sappiamo. C’è ancora una semifinale mondiale da giocare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le parole di Gasp su Konè? Eravamo preparati a questo…credo che lui sappia che il calciatore che ha più mercato è Konè dopo questo mondiale, e nella sua testa è quello più sostituibile degli altri. Per lui il centrocampo si può ritoccare, lo pensava lo scorso anno e lo pensa anche adesso. Gasp è consapevole che Konè è sul mercato, poi la Roma dovrà essere brava a tirare su il prezzo…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “La frase di Gasperini sui soldi della Champions è sbagliata…i soldi della Champions entrano nel prossimo bilancio e non in quello chiuso il 30 giugno. La qualificazione in Champions ha influito zero su questo bilancio…Nel momento in cui Konè dovesse partire per 60 milioni, fa 50 milioni di plusvalenza e sistema definitivamente il settlement agreement…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve entrare nell’idea di sostituire Konè, devi metterti al lavoro, il centrocampo della Roma va monitorato. Quante partite farà Cristante quest’anno? Lo scorso anno le ha fatte tutte, ma ora ha un anno in più. Se quello è il ritmo di El Aynaoui, il centrocampo è un reparto che la Roma deve monitorare e migliorare… Dybala? L’obiettivo è riuscire a fare la differenza una partita su due…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Trovare un bravissimo portiere a 35 milioni è più facile che trovare un ottimo centrocampista? Ma non credo…Lammers secondo Tranfermakt vale 35 milioni, ma secondo voi li vale? Capito che voglio dire… Io tra Svilar e Konè non ho nessun dubbio, terrei Svilar. Konè non mi sembra un giocatore straordinario, uno di quei giocatori senza i quali non si può giocare…Dybala? Se facesse una partita su due al suo livello sarebbe straordinario…”

Redazione Giallorossi.net