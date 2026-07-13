CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 13 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:20 – Dalla Germania: Tresoldi ha l’accordo anche con l’Atletico

Nicolò Tresoldi (21) resta un obiettivo della Roma, ma la concorrenza aumenta. Anche l’Atletico Madrid avrebbe già incassato il sì dell’attaccante del Bruges, anche se la prima offerta presentata al club belga è stata giudicata troppo bassa. Sul giocatore ci sono anche Borussia Dortmund e Lipsia: i giallorossi devono accelerare per trovare l’intesa con il Bruges, perché l’accordo con il centravanti potrebbe non bastare. (fussballdaten.de)

Ore 11:00 – Tresoldi, accordo con la Roma fino al 2031

Nicolò Tresoldi (21) è il profilo scelto dalla Roma per il ruolo di vice-Malen. Il club giallorosso avrebbe trovato l’accordo con l’attaccante del Bruges per un contratto fino al 2031: il giocatore vuole vestire la maglia romanista e ora aspetta le mosse di Trigoria. Tony D’Amico lavora per trovare l’intesa con il club belga, che chiede 25 milioni di euro. (Nicolò Schira)

Ore 10:30 – Garnacho, nuovi colloqui tra Roma e Chelsea

Alejandro Garnacho (22) resta uno dei principali obiettivi della Roma per rinforzare l’attacco. I primi contatti con gli agenti sono stati positivi e il giocatore avrebbe aperto al trasferimento nella Capitale, dove ritroverebbe Dybala. Il Chelsea parte da una valutazione di 40 milioni: tra oggi e domani sono previsti nuovi colloqui, con i giallorossi pronti a proporre un prestito con obbligo legato a presenze, gol e qualificazione in Champions. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:55 – Moreira, la Roma ha ottenuto il via libera dal Chelsea

Diego Moreira (21) resta un obiettivo concreto della Roma. Il giocatore è di proprietà dello Strasburgo, club della galassia BlueCo, mentre il Chelsea conserva una clausola di riacquisto e può pareggiare eventuali offerte. I giallorossi hanno chiesto una sorta di via libera ai Blues e lo hanno ottenuto: l’offerta non è ancora stata inviata, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. (Il Messaggero)

Ore 9:35 – Soulé verso l’addio, Sunderland avanti

Matias Soulé (23) è il giocatore più vicino alla partenza. L’argentino ha messo in stand-by l’Arabia e aspetta la Premier League, con il Sunderland di Ghisolfi in vantaggio rispetto a Fulham e Bournemouth. La valutazione della Roma si aggira tra i 30 e i 35 milioni. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Tresoldi vuole la Roma, si tratta col Bruges

Nicolò Tresoldi (21) resta il nome scelto dalla Roma per il ruolo di vice Malen. L’attaccante del Club Brugge ha dato il suo ok al trasferimento in giallorosso, ma il club belga continua a chiedere una cifra elevata. La Roma punta ad abbassare le pretese fino ad almeno 25 milioni. (Leggo)

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