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RITIRO ROMA LIVE | Ghilardi il primo ad arrivare, poi Angelino e Soulè. Oggi visite mediche e test atletici

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Comincia ufficialmente oggi, 13 luglio, la nuova stagione della Roma. I calciatori giallorossi sono attesi entro le ore 12 al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per il raduno che apre il percorso verso l’annata 2026-27.

Dopo l’arrivo al centro sportivo, la squadra pranzerà a Trigoria, quindi proseguirà la giornata con le visite mediche e il primo allenamento del pomeriggio. Una ripartenza attesa, con i primi movimenti già registrati fin dalle prime ore della mattinata. La redazione di Giallorossi.net vi racconterà in diretta la giornata di oggi che segna l’inizio della nuova stagione.

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Ore 12:00 – Mattinata intensa al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove continuano ad arrivare i calciatori giallorossi per il primo giorno di raduno. Hanno fatto il loro ingresso a Trigoria anche Artem Dovbyk, Wesley, Hermoso, Svilar, Devis Vasquez e Niccolò Pisilli. Il laterale brasiliano Wesley si è fermato con i tifosi per firmare qualche autografo, così come Pisilli, che ha concesso foto e firme ai presenti. Per Vasquez si tratta del ritorno nella Capitale dopo l’esperienza al Besiktas.

Ore 11:20 – Arrivano anche Gianluca Mancini e Pierluigi Gollini, che raggiungono Trigoria nella stessa auto. Rientra al centro sportivo anche mister Gasperini, osannato dai tifosi presenti.

Ore 10:10Arrivato anche Mati Soulè che si è fermato a firmare autografi ai tifosi fuori dai cancelli ma senza rilasciare dichiarazioni.

Ore 9:30Il primo ad arrivare è stato Daniele Ghilardi. Ad attenderlo circa 30 tifosi. “Sono pronto? Certo”, ha detto il difensore. Arrivato anche Angelino al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Redazione Giallorossi.net 

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4 Commenti

    • Anche secondo me, ha giocato sacrificandosi nonostante avesse la pubalgia per tutta la seconda parte del campionato.
      A mio parere mandarlo via nonostante i suoi sacrifici potrebbe anche avere un impatto sullo spogliatoio.
      Poi a 35/40m come si vocifera non ci prendi nessuno del suo livello..

  2. Io Soule’ non lo cederei mai! Cederei solo Angelino e Dovbik e valuterei o tanto sia Kumpulla sia Salah ( il terzino)!

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    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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