Garnacho, talento da rilanciare: perché la Roma ci pensa e quanto sarebbe giusto spendere

Dopo essersi tirata indietro dalla corsa a Mason Greenwood, la Roma ha iniziato a valutare Alejandro Garnacho come possibile rinforzo per l’attacco. Il profilo corrisponde alle richieste di Gian Piero Gasperini: un esterno destro di piede, abituato a partire da sinistra, rapido, verticale e capace di creare superiorità numerica. Il Chelsea è disposto a cederlo, ma al momento prende in considerazione soltanto un trasferimento a titolo definitivo. La valutazione fatta dai Blues è di 50 milioni assolutamente trattabili: una cifra importante per un giocatore dal potenziale elevato, ma reduce da una stagione poco convincente.

Dall’Atlético Madrid alla Premier League

Nato a Madrid il 1° luglio 2004 da padre spagnolo e madre argentina, Garnacho ha iniziato il proprio percorso nei settori giovanili di Getafe e Atlético Madrid. Nel 2020 è stato acquistato dal Manchester United, con cui si è imposto molto presto in prima squadra. A Old Trafford ha alternato accelerazioni, gol spettacolari e prestazioni decisive a momenti di discontinuità. Ha lasciato lo United con 48 partecipazioni dirette a un gol in 144 presenze complessive, conquistando anche una Coppa di Lega e una FA Cup. Con l’Argentina è entrato stabilmente nel giro della nazionale maggiore. Nell’estate del 2025 il Chelsea ha investito circa 40 milioni di sterline per acquistarlo. L’esperienza londinese, però, non ha prodotto l’effetto sperato: nella prima stagione Garnacho ha raccolto otto gol e quattro assist in 43 presenze complessive, segnando una sola rete in Premier League. Numeri inferiori alle attese, anche all’interno di una stagione complicata per tutto il club.

Cosa può dare alla Roma

La qualità principale di Garnacho è la capacità di cambiare velocità alla partita. Ama ricevere largo sulla sinistra, puntare il difensore e rientrare sul destro, ma può anche attaccare direttamente la profondità senza palla. Ha uno scatto notevole, conduce il pallone ad alta velocità e non ha paura di tentare la giocata. È un esterno diretto, più portato ad aggredire la porta che a gestire il possesso. Quando trova spazio può diventare difficile da contenere, soprattutto contro squadre costrette a difendere correndo verso la propria area. Sono caratteristiche compatibili con il calcio di Gasperini, che agli attaccanti esterni chiede strappi, duelli individuali, inserimenti e capacità di trasformare rapidamente un recupero del pallone in un’occasione da gol. Garnacho ha inoltre già accumulato una notevole esperienza per la sua età. A 22 anni ha superato le cento presenze in Premier League e ha giocato partite europee e incontri ad alta pressione. Non sarebbe quindi una scommessa priva di esperienza, ma un talento ancora da completare.

I limiti tecnici

Il problema principale riguarda la qualità delle decisioni. Garnacho tende spesso a forzare il dribbling o la conclusione anche quando la situazione richiederebbe una scelta differente. Non sempre riesce a leggere correttamente tempi e spazi negli ultimi metri. La sua produzione realizzativa resta inoltre discontinua. Arriva frequentemente in zona pericolosa, ma deve diventare più preciso nella conclusione e più lucido nell’ultimo passaggio. La stagione al Chelsea ha evidenziato proprio questa difficoltà: una discreta capacità di avanzare con il pallone, non accompagnata da numeri adeguati negli ultimi venti metri. Anche il contributo senza palla deve crescere. Garnacho possiede la velocità per pressare e rincorrere gli avversari, ma non sempre mantiene la stessa attenzione durante tutta la partita. Per giocare stabilmente nella Roma di Gasperini dovrebbe accettare compiti più rigidi e una partecipazione continua alla fase difensiva.

Il carattere: rischio reale o etichetta eccessiva?

Attorno a Garnacho esistono dubbi anche dal punto di vista comportamentale. È però necessario distinguere gli episodi documentati dalle interpretazioni. Al Manchester United il rapporto con Ruben Amorim si era progressivamente deteriorato. Il tecnico portoghese gli rimproverava soprattutto una disciplina tattica insufficiente e alcuni atteggiamenti ritenuti poco funzionali alla squadra. Il giocatore venne successivamente escluso dal progetto e ceduto al Chelsea. Nel corso degli anni sono stati inoltre segnalati gesti di insofferenza, reazioni alle esclusioni e un utilizzo dei social network non sempre prudente. Anche al Chelsea ha fatto discutere la decisione di rimuovere alcuni contenuti legati al club dal proprio profilo TikTok e di ripubblicare immagini del periodo trascorso allo United.

Sono segnali di immaturità, ma non sufficienti per descrivere Garnacho come un giocatore ingestibile. Non risultano gravi problemi disciplinari dentro o fuori dal campo. Il vero interrogativo riguarda piuttosto la sua capacità di accettare le gerarchie, le critiche e un sistema tattico nel quale il talento individuale deve essere messo al servizio della squadra. A Roma troverebbe un allenatore esigente, poco disposto a tollerare cali di concentrazione o atteggiamenti individualisti. Il rapporto con Gasperini potrebbe quindi diventare il principale fattore di crescita oppure il punto di rottura. Molto dipenderebbe dalla disponibilità del giocatore a considerarsi un talento da migliorare e non un campione già compiuto.

Il prezzo giusto

Il Chelsea vuole recuperare gran parte dei circa 46 milioni di euro investiti nel 2025 e non sembra intenzionato, almeno inizialmente, ad accettare prestiti con diritto di riscatto. La Roma, invece, avrebbe interesse a ridurre il rischio attraverso una formula meno rigida o una valutazione inferiore. A 35 milioni di euro più bonus, Garnacho rappresenterebbe un’operazione molto interessante. La Roma acquisterebbe un esterno di 22 anni, già abituato alla Premier League e con margini di crescita e rivendita ancora considerevoli. Sarebbe inoltre necessario evitare un ingaggio tale da rendere eccessivo il costo complessivo dell’operazione. Avvicinandosi ai 45 milioni, invece, la convenienza diminuirebbe. A quelle cifre la Roma pagherebbe già oggi Garnacho come un giocatore affermato, nonostante debba ancora dimostrare continuità, disciplina tattica e capacità di incidere stabilmente sotto porta.

Un investimento da fare, ma alle condizioni della Roma

Garnacho non è un acquisto sicuro. È un giocatore con qualità evidenti, una notevole esperienza per la sua età e difetti altrettanto riconoscibili. Non è ancora l’attaccante capace di garantire da solo quindici o venti gol, né un elemento completamente affidabile sul piano tattico e caratteriale. Proprio per questo, però, può rappresentare un’opportunità. La Roma comprerebbe un talento reduce dalla fase più difficile della propria carriera, in un momento nel quale il suo valore è inferiore alle aspettative create negli anni di Manchester. Entro i 40 milioni, con bonus ragionevoli e un ingaggio controllato, l’operazione avrebbe senso. Sopra i 45 milioni diventerebbe invece una scommessa troppo costosa: il potenziale rimarrebbe elevato, ma il margine di errore quasi scomparirebbe. La differenza non la farebbe soltanto il prezzo. La farebbe soprattutto Garnacho: la sua disponibilità a lavorare, accettare le richieste di Gasperini e trasformare un talento intermittente in un giocatore decisivo.

Giallorossi.net – G. Pinoli