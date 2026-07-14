CALCIOMERCATO ROMA | D’Amico lavora al colpo Endrick ma c’è l’ostacolo Mou-Friedkin

Nel ventaglio degli attaccanti seguiti dalla Roma compare anche un nome pesante: Endrick. Il club giallorosso cerca rinforzi di qualità per il reparto offensivo e il direttore sportivo Tony D’Amico sta valutando diversi profili, compreso quello del brasiliano di proprietà del Real Madrid.
Il classe 2006, reduce dalla seconda parte dell’ultima stagione giocata al Lione, è stato convocato da Carlo Ancelotti per il Mondiale. Il suo futuro, però, resta da chiarire: al Real Madrid la concorrenza è molto alta e lo spazio potrebbe essere ridotto. La Roma starebbe lavorando alla possibilità di portarlo nella Capitale attraverso un prestito oneroso, formula con cui provare a convincere il club spagnolo ad aprire alla cessione temporanea del giocatore.
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L’operazione resta comunque complicata. Tra gli ostacoli viene indicata anche la figura di José Mourinho, per via dei rapporti tesi con i Friedkin. Una pista affascinante, ma non semplice, dentro un mercato offensivo che la Roma sta cercando di muovere su più fronti.
FONTE: Gazzetta.it
magari! questa si che potrebbe essere una bella scommessa. sempre alle dovute condizioni. in questo caso credo eventualmente che vorranno inserire cose tipo recompra o una percentuale alta sulla rivendita.
lavoriamo di qua sondiamo di la e non arriva nessuno
ciao Luigi, capisco il tuo disappunto ma potresti dirmi in acquisto fatto dalle altre?
Inter
Juve
Milan
Napoli
nessuno ha comprato ed alla fine l’Inter ha pire perso Dumfries, un titolarissimo, senza erlo ancora sostituito.
il mercato inizia adesso
Vi ricordo sempre, che avete il mercato a saldo zero.
Endrick era già in odor di Roma qualche tempo fa, quando ancora 18enne era in forza al Real dietro Rodrygo e Vini.
Magari ce cascano.
magari…. potrebbe crescere insieme a Vaz per dagli una grossa mano..
Fenomeno, questo starebbe un colpo incredibile.
Dubito fortemente che Mou ostacolerebbe la Roma.
Semmai crede nel ragazzo, e sarebbe comprensibile. Magari averlo a Roma!
La Roma fara’ un mercato straordinario.Temo solo per Kone’ ma se diventa Campione del mondo i Friedklin non lo vendono anzje ne fanno un simbolo altro che Dybala
mou non ostacolerebbe un operazione solo per i friedkin, se per sa che è una cosa mandarlo a roma lo fa venire
Quella di Mourinho è una cavolata, giusto per creare una storia. Sono affari, soldi tra 2 società.
Sinceramente? Credo solo a Romano…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.