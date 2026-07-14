CALCIOMERCATO ROMA | D’Amico lavora al colpo Endrick ma c’è l’ostacolo Mou-Friedkin

Nel ventaglio degli attaccanti seguiti dalla Roma compare anche un nome pesante: Endrick. Il club giallorosso cerca rinforzi di qualità per il reparto offensivo e il direttore sportivo Tony D’Amico sta valutando diversi profili, compreso quello del brasiliano di proprietà del Real Madrid.

Il classe 2006, reduce dalla seconda parte dell’ultima stagione giocata al Lione, è stato convocato da Carlo Ancelotti per il Mondiale. Il suo futuro, però, resta da chiarire: al Real Madrid la concorrenza è molto alta e lo spazio potrebbe essere ridotto. La Roma starebbe lavorando alla possibilità di portarlo nella Capitale attraverso un prestito oneroso, formula con cui provare a convincere il club spagnolo ad aprire alla cessione temporanea del giocatore.

L’operazione resta comunque complicata. Tra gli ostacoli viene indicata anche la figura di José Mourinho, per via dei rapporti tesi con i Friedkin. Una pista affascinante, ma non semplice, dentro un mercato offensivo che la Roma sta cercando di muovere su più fronti.

FONTE: Gazzetta.it