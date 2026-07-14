LIVE | Summerville-Roma, Pedullà: “Terminato l’incontro con gli agenti dell’olandese, possibile risposta in serata”. Anche l’Al-Hilal sul giocatore

La Roma apre un altro fronte caldo per rinforzare l’attacco. Crysencio Summerville è uno dei nomi più graditi a Trigoria per le corsie offensive, ma l’operazione con il West Ham si presenta subito complessa per costi e formula. Gli agenti dell’esterno olandese sono in città e sono previsti contatti con il club giallorosso: un passaggio da seguire con attenzione, mentre D’Amico lavora per regalare a Gasperini un rinforzo importante sulle fasce. In questo live seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma.
ORE 13:10 – TOVALIERI: “ANCHE L’AL-HILAL SU SUMMERVILLE”
Sirene arabe per Summerville: stando a quanto riferisce il giornalista Sasha Tovalieri su X, anche l’Al Hilal è sull’attaccante olandese e ha avviato colloqui con i rappresentanti del giocatore per esplorare la possibilità di un trasferimento.
🚨🔵🇸🇦 EXCL – Al Hilal FC have entered the race for Crysencio Summerville!
🗣️ The Saudi club have officially opened talks with the player’s representatives to explore the possibility of a deal this summer.
🛠️ West Ham have been informed of Al Hilal’s interest.
🇮🇹 AS Roma are… pic.twitter.com/tTf24HCNRF
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 14, 2026
ORE 12:20 – PEDULLÀ: “SUMMIT TERMINATO, RISPOSTA ATTESA A BREVE”
Aggiornamento di Alfredo Pedullà sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista su X, si è concluso poco fa un summit durato circa un’ora con un rappresentante dell’agenzia dell’esterno olandese. Il club giallorosso ha confermato il forte interesse per il giocatore, ma a determinate condizioni: sostenibilità del cartellino entro i 40 milioni di euro e ingaggio da circa 4 milioni a stagione. Sul calciatore restano anche altri club inglesi, al momento fermi ma pronti a ripartire. La Roma, però, stravede per Summerville e attende una risposta in tempi brevi, forse già entro questa sera.
ORE 8:15 – ROMANO: “SUMMERVILLE, LA ROMA INCONTRA GLI AGENTI”
La Roma accelera sugli esterni. Dopo aver visto sfumare Mason Greenwood, ormai diretto al Fenerbahce con un ingaggio da 10 milioni netti a stagione, il club giallorosso sta lavorando su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo. L’idea è chiara: arrivare non a uno, ma a due attaccanti esterni. Lo riferisce Fabrizio Romano nel suo video appena apparso sui canali social dell’esperto di mercato.
Il nome più caldo resta quello di Alejandro Garnacho, per il quale la Roma ha già ottenuto il sì del calciatore. Il club giallorosso è al lavoro per abbassare le pretese del Chelsea e provare a costruire un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. La pista è considerata un’opportunità concreta e resta una delle vicende più importanti da seguire in questa fase del mercato.
Ma Garnacho non è l’unico profilo sul tavolo di D’Amico. Nella giornata di oggi la Roma incontrerà anche gli agenti di Crysencio Summerville, già in città per trattare Doekhi con la Lazio. L’esterno olandese del West Ham è un nome molto gradito a Trigoria, ma l’operazione resta complessa dal punto di vista economico. Il club inglese chiede infatti 50 milioni di sterline per lasciar partire Summerville, una valutazione molto alta che rende l’affare tutt’altro che semplice. Il gradimento della Roma c’è, ma servirà capire se potranno aprirsi margini reali per rendere la trattativa sostenibile.
Resta in piedi anche la pista Diego Moreira, altro esterno seguito con attenzione. Anche in questo caso, però, la valutazione dello Strasburgo è considerata molto elevata: la Roma ha fatto sapere di volersi spingere sopra i 35 milioni, ma per i francesi non bastano. Il quadro è quindi in piena evoluzione. La Roma vuole regalare a Gasperini due rinforzi sulle fasce offensive e si sta muovendo concretamente: Garnacho è il nome su cui il club ha già incassato il gradimento del giocatore, Summerville entra nel vivo con l’incontro odierno, Moreira resta un’opzione aperta ma onerosa.
Questo non sarebbe male,ma nn possono sparare queste cifre,se fossero confermate
le cifre fanno parte del gioco delle parti, tutti vogliono fare l’affare, poi si cerca la quadra.
d’accordissimo con te. il calciatore è di buon livello, ma oltre 50 ml è un furto. secondo me non può valere più di 40
si vabbè ma Lancillotto
Puoi cercare la quadra quanto ti pare ma oggi un giocatore forte meno di 50 mln non lo paghi. Poi c’è il problema dell’ingaggio perchè pure il calciatore forte vuole uno stipendio sopra i 4 mln.
A questi livelli non ci possiamo arrivare. Allora bisognerebbe avere delle competenze di scouting notevoli in modo da pescare giocatori forti prima che se accorgano gli altri ma pure questo mi pare che sia difficile per noi.
pazienza, il mercato è da poco iniziato , aggiungendo l’effetto mondiali tutti sparano alto, c’è la necessità di aspettare e soprattutto di non fare scelte che potrebbero rivelarsi esiziali, sbagliare un acquisto da 40/50 mil + il mega ingaggio conseguenziale ci affosserebbe per le stagioni future.
Ma dai.. chiedono la 🌓 luna.. tocca prendere uno 1️⃣ che nn sia troppo conosciuto 🍻
In effetti è assurda come valutazione dato che sono pure retrocessi… poi lui per carità al mondiale ha fatto anche bene, ma veramente la loro richiesta è folle… attendiamo
Da quel che si legge il problema per Summerville non sarebbe solo e tanto il costo del cartellino, bensì la richiesta di un ingaggio di 6 mln netti, più o meno la cifra che ci ha costretti a rinunciare a concorrere x Greenwood.
Non mi stupirei se mentre trattiamo Summerville, Garnacho, Martinelli e Tzolis, quest’ultimo ormai ad un passo dall’Arsenal dove prenderà il posto di Trossard, finissimo per puntare su Godts o Alajbegovic, decisamente più in linea coi parametri del nostro monte ingaggi.
Alajbegovic sta chiudendo con l’Atalanta
@NastyMax
L’Atalanta che non fa la champions….. sarebbe la conferma che il piazzamento non attrae più di ingaggio e prezzo del cartellino.
O magari è vera la storia che uscì qualche settimana fa ovvero che Gasp preferisce gente più pronta ?
Puoi incontrare chi ti pare ma se poi non ci sono i soldi è inutile questo costa più di Greenwood
E aggiungiamoci pure che Romano non è più “er tigre de na vorta” quanto ad assoluta certezza del rumor.
Io penso che i soldi potrebbero anche esserci, o possiamo rimandare l’FPF al prossimo anno, oppure stanno alla finestra ad aspettare offerte per Konè (ad esempio), magari tra un po’ potrebbe essere appetibile anche Dobvik, chi lo sa, o qualcun altro… La AS Roma è cmq un’azienda che deve far quadrare i conti, ma sa anche se non compri non produci. E’ una dura partita a poker, non puoi giocare sulle emotività
Oramai si parla solo di 50 milioni !!! Spero Konè che faccia un partitone e se lo vogliono un settantino ce lo devono ammollà!!! Summerville però è davvero tanta roba, speriamo che con tanti nomi facciamo la scelta giusta, questo è un anno troppo imprtante per la Nostra Amata Roma
Hai detto bene Marco, qui il problema è che ormai qualunque giocatore tu devi prendere costa uno sproposito.. fino a 2 mercati fa i prezzi erano più regolari, Wesley che abbiamo preso a 25 milioni oggi lo giudichiamo un affare.. ma l’anno scorso c’era chi diceva che lo avevamo strapagato.. oggi qualunque giocatore cerchi chiedono da 50 in su.. e allora perché quando dobbiamo vendere un nostro non è la stessa cosa? perché Soulè non può valere anche lui dai 50 in su? konè perché non da 80 in su?
ma dove va? se non hai 50k x uno non li hai neppure x l altro …questa e’ la roma ti fa girare come l, acqua nei tubi ,,poi prende il piano c .tipo rasoadori berardi etc etc ..
Quindi la Roma ha preso Raspadori e Berardi? Quando è successo? Non me lo ricordo.
Il problema con Greenwood è l’ingaggio. Va a prendere 10 netti in Turchia. Tu per darglieli avresti dovuto sborsarne 20 lordi… la Roma sta cercando di ringiovanire La Rosa ma allo stesso tempo di abbassare il monte ingaggi. Però la domanda è: perché scrivi cose non vere ? A che pro ?
O Malen, o magari quello che hanno inseguito fin d subito senza dire nulla a nessuno.
Queste sono voci messe in giro dai procuratori volutamente per alzare il prezzo del loro compenso.
A parte che gli agenti sono qui per il ragazzino che è andato a Formello,
il caso Summerville (40ML di cartellino ma DIECI milioni di ingaggio) conferma
il problema di tutte le squadre italiane (vedi l’Inter con Palestra quando il Chelase ha offerto 6):
il cartellino.
E mi pare che Summerville spari altissimo.
Detto questo, noto che il virgolettato di Gasp ieri fosse
“mi auguro che la CL basti per il bilancio”.
NON “mi auguravo”.
Cambia molto direi.
E non commento oltre.
il mio commento e che il DS D’AMICO e l’amico del sor Gasperini ecco do stamo parole son solo che parole e niente fatti, staremo ha vede’ che può succede fino alla fine di luglio! sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Sinceramente 50 m per questo ragazzo mi sembrano proprio troppi. Preferisco Moreira, più giovane e con meno pretese d’ingaggio. Del resto Summerville ha fatto 7 gol l ‘anno scorso.
Summerville è ottimo ma per fare una Roma forte dovresti prendere lui Garnacho/ Godts più Moreira Tresoldi è un centrocampista allora possiamo dire di esserci rafforzati
D’accordo.
Inoltre parliamo di un centrocampista da prendere allo stato attuale.
Se vendono Kone per qualsiasi cifra poi ne devono prendere un altro, per giunta equivalente o superiore al francese. Altrimenti intanto a centrocampo saremmo più deboli, cosa non più tollerabile.
Summerville è un profilo interessante ma non a quelle cifre perché i numeri che contano sul suo rendimento nin lo fanno un giocatore da oltre 50M. Quindi al di la di quanto chiedono se vogliono imbastire una trattativa quel prezzo è fuori mercato da noi magari va bene in Arabia.
Detto questo se non c’è interesse a cedere con valutazioni realistiche inutile perdere troppo tempo. Trattive infinite non sono possibili, poi si passa altrove perché il mercato sta entrando nel vivo.
I nomi “tropicali” …. che poi ti chiedono cifre spropositate , che ogni acquisto nostro oneroso poi ha dimostrato poco. Abbiamo preso D’amico per spendere 50 milioni ” di sterline ” non euro, per Summerville?? … serve trovare gente che ci serve nei ruoli richiesti dal mister alla “Malen” però… max 25 milioni così si fan le cose fatte bene…
Benvenuti alla fiera dell’ottimismo… ancora per poche settimane. Perché una cosa è certa: il Mister non partecipa, cerca di vincere (anche il piazzamento Champion può essere un obbiettivo, come è stato l’anno scorso) e alla fine la squadra sarà mooolto rinforzata, al netto delle (tante) chiacchiere…
Leggete la fonte… su Summerville non c’è nulla. Addirittura una risposta stasera ad un presunto aut aut della ROMA… 40 milioni e 4 di ingaggio. Si devono essere impauriti proprio. Non sanno più cosa scrivere. Tempo un’ora ed arriveranno le smentite
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.