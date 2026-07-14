LIVE | Summerville-Roma, Pedullà: “Terminato l’incontro con gli agenti dell’olandese, possibile risposta in serata”. Anche l’Al-Hilal sul giocatore

La Roma apre un altro fronte caldo per rinforzare l’attacco. Crysencio Summerville è uno dei nomi più graditi a Trigoria per le corsie offensive, ma l’operazione con il West Ham si presenta subito complessa per costi e formula. Gli agenti dell’esterno olandese sono in città e sono previsti contatti con il club giallorosso: un passaggio da seguire con attenzione, mentre D’Amico lavora per regalare a Gasperini un rinforzo importante sulle fasce. In questo live seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Summerville-Roma.

ORE 13:10 – TOVALIERI: “ANCHE L’AL-HILAL SU SUMMERVILLE”

Sirene arabe per Summerville: stando a quanto riferisce il giornalista Sasha Tovalieri su X, anche l’Al Hilal è sull’attaccante olandese e ha avviato colloqui con i rappresentanti del giocatore per esplorare la possibilità di un trasferimento.

🚨🔵🇸🇦 EXCL – Al Hilal FC have entered the race for Crysencio Summerville! 🗣️ The Saudi club have officially opened talks with the player’s representatives to explore the possibility of a deal this summer. 🛠️ West Ham have been informed of Al Hilal’s interest. 🇮🇹 AS Roma are… pic.twitter.com/tTf24HCNRF — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 14, 2026

ORE 12:20 – PEDULLÀ: “SUMMIT TERMINATO, RISPOSTA ATTESA A BREVE”

Aggiornamento di Alfredo Pedullà sulla trattativa tra Crysencio Summerville e la Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista su X, si è concluso poco fa un summit durato circa un’ora con un rappresentante dell’agenzia dell’esterno olandese. Il club giallorosso ha confermato il forte interesse per il giocatore, ma a determinate condizioni: sostenibilità del cartellino entro i 40 milioni di euro e ingaggio da circa 4 milioni a stagione. Sul calciatore restano anche altri club inglesi, al momento fermi ma pronti a ripartire. La Roma, però, stravede per Summerville e attende una risposta in tempi brevi, forse già entro questa sera.

ORE 8:15 – ROMANO: “SUMMERVILLE, LA ROMA INCONTRA GLI AGENTI”

La Roma accelera sugli esterni. Dopo aver visto sfumare Mason Greenwood, ormai diretto al Fenerbahce con un ingaggio da 10 milioni netti a stagione, il club giallorosso sta lavorando su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo. L’idea è chiara: arrivare non a uno, ma a due attaccanti esterni. Lo riferisce Fabrizio Romano nel suo video appena apparso sui canali social dell’esperto di mercato.

Il nome più caldo resta quello di Alejandro Garnacho, per il quale la Roma ha già ottenuto il sì del calciatore. Il club giallorosso è al lavoro per abbassare le pretese del Chelsea e provare a costruire un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. La pista è considerata un’opportunità concreta e resta una delle vicende più importanti da seguire in questa fase del mercato.

Ma Garnacho non è l’unico profilo sul tavolo di D’Amico. Nella giornata di oggi la Roma incontrerà anche gli agenti di Crysencio Summerville, già in città per trattare Doekhi con la Lazio. L’esterno olandese del West Ham è un nome molto gradito a Trigoria, ma l’operazione resta complessa dal punto di vista economico. Il club inglese chiede infatti 50 milioni di sterline per lasciar partire Summerville, una valutazione molto alta che rende l’affare tutt’altro che semplice. Il gradimento della Roma c’è, ma servirà capire se potranno aprirsi margini reali per rendere la trattativa sostenibile.

Resta in piedi anche la pista Diego Moreira, altro esterno seguito con attenzione. Anche in questo caso, però, la valutazione dello Strasburgo è considerata molto elevata: la Roma ha fatto sapere di volersi spingere sopra i 35 milioni, ma per i francesi non bastano. Il quadro è quindi in piena evoluzione. La Roma vuole regalare a Gasperini due rinforzi sulle fasce offensive e si sta muovendo concretamente: Garnacho è il nome su cui il club ha già incassato il gradimento del giocatore, Summerville entra nel vivo con l’incontro odierno, Moreira resta un’opzione aperta ma onerosa.

