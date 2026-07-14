CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 14 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Moreira, la Roma studia l’offerta

Diego Moreira (21) resta un obiettivo concreto della Roma. Lo Strasburgo continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni, mentre D’Amico vorrebbe arrivare a 30-32 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita di circa il 10%. (Il Messaggero)

Ore 10:05 – Roma, un mister X resta la prima scelta

Tony D’Amico continua a lavorare su Alejandro Garnacho (22), ma sul taccuino del ds ci sarebbe anche un mister X considerato la vera prima scelta per rinforzare l’attacco. La Roma si muove quindi su più tavoli, in attesa di capire margini e condizioni delle operazioni più importanti. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Koné, agente in Inghilterra: prezzo fissato a 60 milioni

Manu Koné (25) potrebbe trasferirsi in Premier League. L’agente del centrocampista francese è da diversi giorni in Inghilterra alla ricerca di possibili acquirenti, mentre la Roma ha fissato il prezzo: servono circa 60 milioni di euro per portarlo via da Trigoria. Manchester United e Liverpool hanno manifestato interesse per il classe 2001, che è a bilancio per poco meno di 12 milioni e garantirebbe ai giallorossi una plusvalenza importante. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – La Roma ha bloccato Tresoldi

Nicolò Tresoldi (21) resta il profilo individuato dalla Roma per il ruolo di vice-Malen. Il Bruges continua però a chiedere 30 milioni per lasciar partire l’attaccante italo-tedesco. La trattativa resta aperta,i giallorossi lo hanno bloccato e potrebbero chiudere l’affare prima della cessione di Dovbyk, che resta in uscita. (alfredopedulla.com)

Ore 7:30 – Greenwood-Fenerbahce, affare fatto: le cifre



Mason Greenwood (24) sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco ha chiuso l’operazione con l’OM per 40 milioni di euro più 2 di bonus. Per l’attaccante inglese pronto un contratto di quattro anni con uno stipendio monstre da 10 milioni di euro a stagione. (Fabrizio Romano)

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