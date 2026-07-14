CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 14 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Moreira, la Roma studia l’offerta
Diego Moreira (21) resta un obiettivo concreto della Roma. Lo Strasburgo continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni, mentre D’Amico vorrebbe arrivare a 30-32 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita di circa il 10%. (Il Messaggero)
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Ore 10:05 – Roma, un mister X resta la prima scelta
Tony D’Amico continua a lavorare su Alejandro Garnacho (22), ma sul taccuino del ds ci sarebbe anche un mister X considerato la vera prima scelta per rinforzare l’attacco. La Roma si muove quindi su più tavoli, in attesa di capire margini e condizioni delle operazioni più importanti. (Gazzetta dello Sport)
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Ore 9:30 – Koné, agente in Inghilterra: prezzo fissato a 60 milioni
Manu Koné (25) potrebbe trasferirsi in Premier League. L’agente del centrocampista francese è da diversi giorni in Inghilterra alla ricerca di possibili acquirenti, mentre la Roma ha fissato il prezzo: servono circa 60 milioni di euro per portarlo via da Trigoria. Manchester United e Liverpool hanno manifestato interesse per il classe 2001, che è a bilancio per poco meno di 12 milioni e garantirebbe ai giallorossi una plusvalenza importante. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – La Roma ha bloccato Tresoldi
Nicolò Tresoldi (21) resta il profilo individuato dalla Roma per il ruolo di vice-Malen. Il Bruges continua però a chiedere 30 milioni per lasciar partire l’attaccante italo-tedesco. La trattativa resta aperta,i giallorossi lo hanno bloccato e potrebbero chiudere l’affare prima della cessione di Dovbyk, che resta in uscita. (alfredopedulla.com)
Ore 7:30 – Greenwood-Fenerbahce, affare fatto: le cifre
Mason Greenwood (24) sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco ha chiuso l’operazione con l’OM per 40 milioni di euro più 2 di bonus. Per l’attaccante inglese pronto un contratto di quattro anni con uno stipendio monstre da 10 milioni di euro a stagione. (Fabrizio Romano)
IN AGGIORNAMENTO…
e se il mister X fosse Nico Williams. La sua valutazione dopo l’infortunio è scesa
Lo United ha preso ieri Tielemans, direi che è fuori dalla corsa ormai. Fermo restando che 60 milioni per Koné sono ridicoli
Sono sempre più convinto che per sbloccare il market della Roma serve prima una cessione di un giocatore importante (Konè il più gettonato dal sottoscritto).
Nessuno conosce i termini reali del SA ma penso che siano più cogenti di quanto immaginiamo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.