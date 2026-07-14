ULTIMA ORA | Ryan Friedkin è a Trigoria: incontro con Gasp e accelerata al mercato

Ryan Friedkin è arrivato a Trigoria. Dopo la ripresa del lavoro della Roma al centro sportivo Fulvio Bernardini, avvenuta ieri con il sostegno dei tifosi presenti all’esterno, oggi anche il vicepresidente giallorosso si è recato nel quartier generale del club. A scriverlo è la versione on line del quotidiano Il Romanista.

La presenza di Friedkin a Trigoria arriva in un momento centrale del mercato romanista, con diverse trattative aperte e la necessità di dare una svolta alle operazioni in entrata. Il vicepresidente osserverà da vicino la squadra e potrà seguire direttamente le prossime mosse del club. Ora si attende un’accelerata sul mercato della Roma. Da Garnacho a Moreira passando per Summerville, sono tanti i temi caldi di queste ore: Gasperini attende rinforzi da inserire in rosa il prima possibile.

FONTE: ilromanista.eu