ULTIMA ORA | Ryan Friedkin è a Trigoria: incontro con Gasp e accelerata al mercato

Ryan Friedkin è arrivato a Trigoria. Dopo la ripresa del lavoro della Roma al centro sportivo Fulvio Bernardini, avvenuta ieri con il sostegno dei tifosi presenti all’esterno, oggi anche il vicepresidente giallorosso si è recato nel quartier generale del club. A scriverlo è la versione on line del quotidiano Il Romanista.
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La presenza di Friedkin a Trigoria arriva in un momento centrale del mercato romanista, con diverse trattative aperte e la necessità di dare una svolta alle operazioni in entrata. Il vicepresidente osserverà da vicino la squadra e potrà seguire direttamente le prossime mosse del club. Ora si attende un’accelerata sul mercato della Roma. Da Garnacho a Moreira passando per Summerville, sono tanti i temi caldi di queste ore: Gasperini attende rinforzi da inserire in rosa il prima possibile.
FONTE: ilromanista.eu
spero che non sia una visita lampo.
Più che un’accelerata,dovrebbe essere una partenza con la prima marcia.
Speriamo non sia in retromarcia……
Finalmente! È venuto a portare a D’Amico la chiavetta per autorizza i bonifici pe gli acquisti
Che è un modo per dirlo.
Per cui benvenuto….se è arrivato per tirare fuori i soldi.
Beh, se anche fosse, Moreira non arriverebbe così presto a Roma, visto che è stato eliminato solo qualche giorno fa dalla Spagna.
Stesso discorso per Garnacho, che comunque non si libererà prima di questa settimana.
Ed entrambi, si faranno, giustamente, almeno un paio di settimane di vacanza.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.