ON AIR | Orsi: “Garnacho non mi piace, coltiverei Soulè”, Corsi: “Da Pellegrini gesto discutibile, incredibile che lo facciano ancora entrare a Trigoria”, Lo Monaco: “Dybala ha dimostrato grande attaccamento”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Garnacho negli ultimi due anni non l’ha mai strusciata: se poi Gasp lo trasforma in un nuovo Lookman…Garnacho è proprio un esterno esterno, e secondo me farebbe fatica a giocare più accentrato sul centro-sinistra. Come tipo di operazione però ha senso, perchè se poi scattano le condizioni per il riscatto significa che Garnacho ha funzionato. Poi non penso che pronti via la Roma giocherà con Garnacho titolare, perchè spendendo solo 5 milioni di prestito oneroso non pregiudicheresti la possibilità di prendere anche un Summerville. Tanto la Roma lì ne deve prendere due. Pellegrini? Lì non ce lo voglio manco vedere in cartolina, nella rotazione fa il terzo, o al limite ruota tra i centrocampisti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nella precedente proprietà c’era un consiglio dei saggi formato da Baldissoni, Sabatini e Baldini che aveva potere di firma fino a 15 milioni, non dovevano chiedere il permesso a Pallotta per acquisti di quella portata. Io non sono sicuro che questa libertà D’Amico ce l’abbia, secondo me deve chiedere il permesso ai Friedkin per tutto. Se la Roma ci guadagna prendendo Garnacho al posto di Soulè? Fai pari e patta, forse un po’ meno. La notizia è che la Roma incontrerà gli agenti di Summerville, ma a me 50 milioni di sterline mi sembrano troppi. Allora forse 5 milioni per il prestito di riscatto di Garnacho è il tipo di operazione più giusta…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Gasperini dopo Lecce-Roma non ribaltava tavoli e pretendeva la presenza del proprietario minacciando di dimettersi, la Roma non avrebbe comprato Malen e in Champions non ci sarebbe arrivata. Perchè con Vaz al posto di Malen, la Roma in Champions non ci arrivava. La paura di Gasperini è la paura di chi sta rivivendo la storia vissuta nel recente passato. Il comportamento dell’allenatore manifesta un problema. Se tu mi mandi Ed Shipley a giugno, che non è un dirigente e non può firmare i rinnovi di contratto, mi stai facendo perdere tempo: questo è chiaramente un problema operativo. Se dopo sette anni tutti gli allenatori si lamentano delle stesse cose, non saranno mica tutti scemi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dicono che stiamo prendendo Garnacho per 5 milioni subito e 35 dopo, e al ragazzo un contratto sui 4 milioni. Greenwood? Stamattina i tifosi al bar mi dicevano: “Ma come facevi a dargli 10 milioni“…io all’inizio mi ci inca*zavo, ora invece lascio perdere… C’è una storia che non mi piace ed è quella di Pellegrini: è incredibile che questo lo fanno ancora entrare a Trigoria. Dybala c’ha tenuto a presentarsi il primo giorno, questo invece sta trattando: o fanno come dice lui o lascia. Ma caz*o, prenditi un anno, poi dopo una bella stagione, ne fai un altro. Ma stare fuori da Trigoria il giorno delle liste non è una cosa bella, non è da capitano, non è da giocatore che ama la Roma come dice lui. Non discuto i soldi che dovrebbe guadagnare, discuto il gesto… Lui vuole un biennale da 2,5 milioni, la Roma vuole dargli invece solo un anno di contratto…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Pellegrini? Il problema è sempre della società, che aveva garantito i rinnovi di tutti i calciatori. Poi la società non si è mossa. Io so per certo che il calciatore avrebbe firmato ieri ma non può se la società sta traccheggiando. La Roma fondamentalmente non lo vuole, ma farebbe più bella figura a dirglielo chiaramente… Io questo pugno di ferro la trovo una mancanza di rispetto per un calciatore che ha sempre dato tutto per la Roma. Questa proprietà pensa solo a una cosa, allo stadio…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Dybala lo hai fatto firmare nella notte, gli hai fatto un contratto al volo. Diventa l’uomo-copertina, te lo vendi così, ma è assolutamente fumo negli occhi, perchè se ieri c’era Greenwood a Trigoria diventava lui l’uomo copertina. Se c’era lui, non dico che il rinnovo di Dybala diventava una breve, ma quasi… In questo momento sono Gasperini e Dybala gli uomini immagine di questa Roma. La speranza è che nel breve, entro la fine di luglio, si riescano ad avere almeno tre giocatori nuovi nella Roma. Ma siamo certi che arriveranno tre giocatori prima della fine di luglio? O siamo certi che ci sarà una bella cessione? Boh, non lo so…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Soulè ha caratteristiche che non si sposano troppo col calcio di Gasperini, lui vuole palla più sui piedi che sulla corsa e magari fa un dribbling di troppo di quello che richiederebbe lo svolgimento dell’azione. Però nel momento in cui va via Soulè devi prenderne uno forte forte, perchè è un calciatore che ha molto potenziale e può fare molto di più di quello che c’ha fatto vedere…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma ha fatto un affare, e Dybala ha dimostrato di essere molto attaccato alla causa giallorossa, e questa è la cosa che mi fa più piacere. Paulo Dybala è la bellezza: spesso mi capita di rivedere in loop il controllo di Dybala davanti a De Rossi, con Daniele che fa quella faccia come a dire “ma che hai fatto”. Paulo è la bellezza del calcio, è uno di quelli che vale la pena andare a vedere allo stadio. Non ho amato certi suoi comportamenti in passato, avevo la sensazione che non vivesse completamente la causa giallorossa, stavolta ha dimostrato di essere molto attaccato alla Roma, e il suo gesto, il suo rinnovo di contratto, andrebbe sottolineato ogni giorno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sul mercato c’è la possibilità di acquistare un giocatore del livello di Konè, che è un cursore. La Roma a centrocampo deve fare qualcosa in più: Cristante ha un anno in più, giocherà sempre anche quest’anno. E il ritmo partita di El Aynaoui è quello che è. Io un occhio al centrocampo lo darei a prescindere dalla questione Konè… La Roma deve cercare un attaccante esterno che faccia 15 gol. Sono calciatori che costano caro e lì sono più in difficoltà. Greenwood era il calciatore che creava superiorità e fare gol. Garnacho è un altro punto interrogativo che comincia a Lucca e finisce verso Ostia… ”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io penso che la Roma qualcosa a centrocampo farà, come farà lì davanti. Poi bisogna vedere le cessioni, magari stanno lavorando sottotraccia e noi non lo sappiamo. Per ora in Serie A sul mercato si è mosso solo il Milan. Anche la Fiorentina? Ma io parlo delle squadre più importanti… Garnacho? A me non piace, io mi coltivo Soulè che è bravo e con Gasperini può migliorare tanto. Altrimenti non ha senso investire tanto su un giocatore giovane se poi dopo due anni te lo vendi…”

Redazione Giallorossi.net