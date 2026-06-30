LIVE! La Juventus piomba su Svilar. Moretto: “Contatti in corso con la Roma e l’agente”. Biafora: “Troppo alta la richiesta dei giallorossi”

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Secondo quanto riferito dal giornalista Filippo Biafora ai microfoni di Radio Manà Sport, la Juventus non potrà arrivare a soddisfare le richieste della Roma per Mile Svilar: la forbice tra domanda e offerta per il portiere è troppo ampia e difficilmente questo affare avrà sviluppi concreti.

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AGGIORNAMENTO ORE 13:30 – Arrivano aggiornamenti anche da Matteo Moretto sull’affare Svilar, con la Juventus che è piombata sul portiere giallorosso. Secondo il giornalista il club bianconero ha contattato sia i giallorossi che l’entourage del belga. Il club giallorosso vorrebbe trattenere il portiere, anche seguendo il volere di Gasperini. La Roma, entro oggi, dovrebbe comunque vendere un pezzo importante per andare incontro all’accordo con la Uefa, ragion per cui la Juventus vuole capire le condizioni di uscita dell’ex Benfica.

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Il futuro di Mile Svilar torna al centro delle indiscrezioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus avrebbe mosso i primi passi per il portiere della Roma, presentando una proposta da 40 milioni di euro.

L’interesse bianconero sarebbe nato in seguito alle difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martinez, spingendo il club torinese a valutare il numero uno giallorosso come possibile alternativa.

La posizione della Roma, tuttavia, resta molto chiara. La società non ha intenzione di privarsi del proprio portiere e prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione soltanto di fronte a un’offerta compresa tra i 55 e i 60 milioni di euro, una valutazione che, almeno per il momento, appare distante dalle possibilità della Juventus.

Anche Gian Piero Gasperini considera Svilar uno dei punti fermi della squadra. In vista della stagione del ritorno in Champions League, il tecnico ritiene il portiere serbo un elemento imprescindibile del progetto.

(Fonte: Il Messaggero)