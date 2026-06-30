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LIVE! La Juventus piomba su Svilar. Moretto: “Contatti in corso con la Roma e l’agente”. Biafora: “Troppo alta la richiesta dei giallorossi”

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AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Secondo quanto riferito dal giornalista Filippo Biafora ai microfoni di Radio Manà Sport, la Juventus non potrà arrivare a soddisfare le richieste della Roma per Mile Svilar: la forbice tra domanda e offerta per il portiere è troppo ampia e difficilmente questo affare avrà sviluppi concreti.

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AGGIORNAMENTO ORE 13:30 – Arrivano aggiornamenti anche da Matteo Moretto sull’affare Svilar, con la Juventus che è piombata sul portiere giallorosso. Secondo il giornalista il club bianconero ha contattato sia i giallorossi che l’entourage del belga. Il club giallorosso vorrebbe trattenere il portiere, anche seguendo il volere di Gasperini. La Roma, entro oggi, dovrebbe comunque vendere un pezzo importante per andare incontro all’accordo con la Uefa, ragion per cui la Juventus vuole capire le condizioni di uscita dell’ex Benfica.

………..

Il futuro di Mile Svilar torna al centro delle indiscrezioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus avrebbe mosso i primi passi per il portiere della Roma, presentando una proposta da 40 milioni di euro.

L’interesse bianconero sarebbe nato in seguito alle difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martinez, spingendo il club torinese a valutare il numero uno giallorosso come possibile alternativa.

La posizione della Roma, tuttavia, resta molto chiara. La società non ha intenzione di privarsi del proprio portiere e prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione soltanto di fronte a un’offerta compresa tra i 55 e i 60 milioni di euro, una valutazione che, almeno per il momento, appare distante dalle possibilità della Juventus.

Anche Gian Piero Gasperini considera Svilar uno dei punti fermi della squadra. In vista della stagione del ritorno in Champions League, il tecnico ritiene il portiere serbo un elemento imprescindibile del progetto.

(Fonte: Il Messaggero)

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88 Commenti

    • Ma scherzi? Diamo subito Svilar e 25 milioni alla rube per Di Gregorio. In alternativa, possiamo fare Svilar, Malen e Kone per Di Gregorio. Mi sembra un’operazione equa e razionale.
      Non capisco come non l’abbiano ancora pensata…

    • la rubbe può sognare quel che le pare ma attenzione alle correnti d’aria quando si sveglia…..

    • ma poi perchè un calciatore che può fare la Champion con Noi, dovrebbe fare la League con loro???

    • mah, ci si apettava nell’ultima ora proposte capestro per qualche big della Roma, alla ruben interessa Svilar40 milioni non sono pochi e potrebbero risolvere il problema fpf. Vale la pena? Se la proposta fosse arrivata da una qualsiasi altra squadra, e magari anche estera, beh, un pensiero e due calcoli me li farei! Ma alla rubens MAI neanche con l’acqua alla gola. Sempre forza ROMA

  3. Se fosse vero sarebbe da indagare a fondo. La Juventus è fuori dalla Champion”s ha dei riscatto obbligatori da pagare esorbitanti. Mi chiedo come possa avanzare un”offerta da 40mln per Svilar? O è un bluff della solita stampa appecoronata o qualcosa non torna.

    • La Juve non riesce ad accontentare l’Aston Villa che chiede 10ML per Martinez.
      E si comprende anche, visto che la priorità è la punta,
      a meno di non voler fare un altro campionato con David e Openda.
      In più, deve piazzare uno tra Di Gregorio (pagato quasi 20ML 2 anni fa),
      e Perin (2ML di stipendio annui).
      Direi che al momento tutto può fare tranne che pensare a Svilar….

  4. tu guarda come va a finì sta storia, eh…
    dei titoli del tutto apposto, basta pagare la multa, ho sempre diffidato. se sbrigasse a passà sta giornata.
    date retta a me. che c’ho n’ presentimento che non me piace per niente.

    • Domani con che Nick ti troviamo a lamentarti che ok, non è partito nessuno, ma neanche abbiamo preso niente?

    • ragazzi non ho detto che è già stato venduto
      ma la Roma ha comunque un piano di cessioni da onorare e tutto questo all’acqua di rose me puzza
      ripeto, spero finisca subito sta giornata che sarebbe il limite per le cessioni dovute per il FFP
      perché la sensazione ce l’ho.

  5. hahahah ma dai
    non è andato via quando prendeva due lire… ora che ha un contratto ottimo, e finalmente giocherà la champions con la squadra a cui è legato, va alla polveriera Juve per la metà del valore? Non c’è neanche tempo di fare visite e niente. Terrorismo giornalistico. Veramente deluso, molto deluso da quelli de “Il Romanista”, soprattutto una persona come Lo Monaco che ho sempre stimato.

  8. Ma si può considerare di vendere Svilar, che ci ha dato almeno 12 punti in campionato, a soli 40ML di euro in Italia e per di più ad una diretta concorrente? Ma neppure per 60ML in Italia!!! E comunque la corretta valutazione estera di Svilar, dovrebbe aggirarsi tra la valutazione di Alisson (62,5ML+10ML di bonus) e quella della clausola di kepa (portiere scarsissimo), ceduto per 80ML, una settimana dopo la cessione del nostro ex n.1 al Liverpool nel 2018! Detto questo, Svilar non si tocca!

  12. La Roma per Svilar vuole 60 milioni che so gli stessi che ha rifiutato dal Chelsea, a me mi sa che non bastano 60 forse ce ne vogliono almeno 80 che dite?

    • Lo hanno già fatto anche se la Roma non dovesse vendere nessuno hanno fatto uno stalking incredibile i tifosi romanisti hanno passato un mese di giugno che manco se fossimo il Sassuolo

  19. È uno dei migliori in circolazione e spesso decisivo, quindi porta punti e da tenere a tutti i costi. 40 milioni è un’offerta troppo bassa, diverso se si presentano con una da 90-100 milioni. Però devi avere già in mano poi un sostituto valido capace di non farlo rimpiangere.

  21. Se la Roma lo considera incedibile ( a ste cifre poi…) percè il menzoniero le riporta? Sarà per riempire il giornale?

  22. Ma finitela….. Ser ONANA lo hanno pagato 80 in Inghilterra, per Svilar si parte da quella base!
    Ma la Juve fuori dalla Champions…. non dovrà fare pure lei Plusvalenze? A Di Gregorio, David, Milik, Openda, Kostic, Weah, Artur, Nico Gonzales, Zegrova (Scampata bella)… me li compro io!

    • ho pensato la stessa cosa, 40 milioni je possiamo dà i baffetti da sparviero di Mile, al massimo…

  27. Quindi la Roma che arriva terza ed è in Champions deve vendere invece la Juve che arriva quinta in Europa League compra da noi, io non amo i Friedkin ma mo vi state veramente superando

  31. Ci stanno mangiando in molti dietro questo problema della Roma e ne stanno pagando le conseguenze i tifosi possibile che nessuno chieda ai Friedkin perché hanno messo la Roma in questa situazione? Che non lo sapevano prima quando hanno firmato? E anche un brutto danno di immagine

  34. cos’è l’angolo della comicità???… so’ finiti i tempi delle svendite alla Capello, Spinosi e Landini!!! ora con Tony nun se passa!!! Rassegnatevi!!!

  36. Se volete, per 40 milioni possiamo
    Prestare uno scarpino! Na chivcazxo vi credete di essere? Non avete i soldi neanche per iscrivervi, fra poco, e dettate legge? Do finito i tempi in cui decidevate tutto! andate a quel paese! Svilar non si tocca!

  38. Moretto “La Roma entro oggi dovrebbe comunque cedere un pezzo importante” lo dici te! Se pensi che la Roma si faccia prendere per il collo dalla Juve sei fuori strada, ma per fortuna che domani tutto questo sarà finito dico ai tifosi romanisti di ricordarsele queste cose però

  39. Ma se non possono spendere, non hanno neanche i soldi della Champions, ma che si inventano questi? Il titolo di “Menzognero” pare che vogliano meritarselo sempre e fino in fondo, eh.

  44. Embè 50 milioni rifiutati tre giorni fa dal Chelsea per venderlo a 40 alla rumerdhus, non fa una piega. Piuttosto che venderlo in Italia lo darei via per meno all’estero, se tocca fare un favore alla rube poi non ne parliamo

    • 60 ne hanno rifiutati ma infatti è talmente poco credibile sta cosa che non si può che pensare alla malafede

  46. Nn la voglio prendere nemmeno in considerazione sta cosa…..già immagino poi a ritrovarsi ingabbiati a pagare un Portiere anonimo 30 molioni

  47. ma è ora di pranzo.
    Tra un po’ arriva la smentita, poi alle 18.30 il rilancio e/o la Juve che affonda il colpo e in serata la smentita secca

  48. E alla fine arrivò Moretto strisciato con la Roma che deve vendere entro oggi. Hanno aspettato il 30 per vendere Svilar perchè sono dei geni vero Moretto?

  50. Ci sarebbe una rivolta popolare i Friedkin perderebbero qualunque credibilità pure da parte di quelli che ancora hanno fiducia e li sostengono perciò mi da tanto dell’ ennesimo tiro al piccione contro una proprietà che continua a presentare il fianco con il suo reiterato silenzio

  54. Svilar per me è l’unico incredibile di tutta la rosa, perfino Malen con la giusta offerta si può dare via, poi figuriamoci alla Juve… spero sia solo fantamercato o Gasperini lo vedo già dare le dimissioni….e farebbe bene!!!

  58. Per me anche a 100 milioni con loro non è che non si tratta, non si parla proprio.
    Svilar alla juve e io contesto.
    Non ho altro da aggiungere.

  59. Cederlo a una concorrente in serie A a queste (o altre…) cifre sarebbe motivo di profonda ed eterna vergogna per la Proprietà.
    Per cui tendo a escluderlo.

  60. non bastavano i giornalisti del messaggero, mo ci si mette pure Moretto, tranquilli che entro le 23 lo venderanno a 30 massimo 35 milioni, il bello è che ci credono solo loro, porelli. Forza Roma

  62. Cioè, aiutateme a capì na cosa…forse so io che so de coccio !!!

    Offerta di 50 milioni del Chelsea, rispedita al mittente…e ora, dovremmo tentennare per una di 40 milioni, da chi poi ? Dalla Juve ?!?!?!?!?!?!?!?!

  64. Troppo alta la richiesta della Roma ma sul serio questi pensavano di prenderlo a 40? Ma poi io Roma se sono costretto a cederlo lo vendo in premier non Italia e alla Juve mamma mia che giornalismo ragazzi

  65. Veramente qualcuno pensa che questa panzana sia vera ?mi meraviglio di voi Amici romanisti , in 5/6 anni non e stato mai venduto nessuno adesso l anno del centenario, pensa che furbi , vendono il miglior giocatore ,non che portiere ,dell ultimi 2 campionati, alla juve e a prezzi di saldo , poi oggi che finisce il fpf e domani gia sei in una altre esercizio , piu che furbi
    sti Friedkin ,sembrano dilettanti allo sbaraglio e c’è da chiedersi come hanno fatto a guadagnare tutti sti miliardi

  66. Comprano il guanto sinistro con cui ha fatto la parata decisiva nel primo tempo col Verona(come si fa col pallone dei goal)

  68. Potrei prendere in considerazione di dargli Svilar a 40 milioni solo per un anno e per mandarli in B.
    A queste condizioni si potrebbe fare.

  69. Premessa: non credo che la Roma cederà Svilar, o comunque non in Italia e certamente non alle cifre ridicole di cui si parla.
    Detto ciò, Moretto nel suo intervento non fa altro che dire che il contatto della juve con la Roma è assodato, e dato che lo ritengo una fonte molto attendibile visto il canale YT in cui lavora, lo do per assodato anche io. Quindi mi piace sottolineare che è un’offerta molto arrogante. Stile juve insomma.

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