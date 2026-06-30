CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 30 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Moreira costa troppo, ma la Roma ci pensa

Diego Moreira (21) è stato uno dei primi nomi sondati dalla Roma per rinforzare le corsie laterali. L’esterno sinistro dello Strasburgo viene valutato circa 40 milioni, cifra considerata alta dai giallorossi. Un tentativo non è però escluso, anche perché Wesley può giocare su entrambe le fasce. (Il Messaggero)

Ore 9:50 – Greenwood, Roma pronta all’offerta ufficiale

Mason Greenwood (24) resta l’obiettivo principale per l’attacco. La Roma ha già trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto da circa 4,5-5 milioni a stagione e prepara la prima offerta ufficiale al Marsiglia. La proposta dovrebbe partire da 40 milioni più bonus, mentre il club francese continua a chiederne 50 più 5 di bonus. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Fenerbahce non sfonda per Greenwood

Il Fenerbahce ha provato l’affondo per Mason Greenwood (24), aprendo un dialogo fitto con il Marsiglia e mettendo sul piatto circa 40 milioni per il cartellino. Il tentativo turco, però, non è andato a dama entro giugno. Da luglio si apre una nuova partita, con la Roma pronta a giocarsela forte dell’accordo trovato con il giocatore. (Corriere della Sera)

Ore 9:05 – Gasperini chiede un altro esterno offensivo

Oltre a Mason Greenwood (24), Gasperini vuole un altro esterno offensivo con esperienza internazionale. Crysencio Summerville (24) è ormai considerato imprendibile, mentre restano in lista Mathys Tel (21) e Marius Sauer (22). A Trigoria si lavora anche su un possibile nome sotto traccia. (Il Messaggero)

Ore 8:35 – Molina seconda scelta per l’età

Nahuel Molina (28) resta un profilo gradito alla Roma, ma non è oggi in cima alla lista per le fasce. Gasperini preferirebbe un esterno più giovane, possibilmente sotto i 25 anni, sul modello dell’operazione Wesley. Più complicata anche la pista Ruggeri, che in caso di ritorno in Italia potrebbe finire alla Juventus. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Centrocampo, tutto dipende da Koné

Gasperini ha chiesto anche un rinforzo in mezzo al campo, ma l’operazione sarà legata soprattutto al futuro di Manu Koné (25). Senza l’addio del francese, la Roma potrebbe rinviare l’intervento in mediana. D’Amico, intanto, continua a monitorare i profili indicati dal tecnico. (Il Messaggero)

Ore 7:45 – Soulé alza il muro con l’Arabia

Matias Soulé (23) continua a non aprire all’Al-Ahli. La Roma spera ancora di ricevere almeno una prima offerta ufficiale entro il 30 giugno, così da poterla far pesare nel confronto con la UEFA anche in caso di cessione nei primi giorni di luglio. Il futuro dell’argentino resta però un rebus. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Mannini e Cherubini, D’Amico lavora alle uscite

La Roma non ha chiuso il capitolo cessioni. D’Amico continuerà a lavorare sulle uscite dei giovani Mattia Mannini (20) e Luigi Cherubini (22), operazioni utili per generare nuovi incassi e ridurre l’impatto di un’eventuale multa UEFA. (Il Messaggero)

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