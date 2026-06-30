Calciomercato Roma, la Juventus pensa a Svilar: offerti 40 milioni, i giallorossi fanno muro

Il futuro di Mile Svilar torna al centro delle indiscrezioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus avrebbe mosso i primi passi per il portiere della Roma, presentando una proposta da 40 milioni di euro.

L’interesse bianconero sarebbe nato in seguito alle difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martinez, spingendo il club torinese a valutare il numero uno giallorosso come possibile alternativa.

La posizione della Roma, tuttavia, resta molto chiara. La società non ha intenzione di privarsi del proprio portiere e prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione soltanto di fronte a un’offerta compresa tra i 55 e i 60 milioni di euro, una valutazione che, almeno per il momento, appare distante dalle possibilità della Juventus.

Anche Gian Piero Gasperini considera Svilar uno dei punti fermi della squadra. In vista della stagione del ritorno in Champions League, il tecnico ritiene il portiere serbo un elemento imprescindibile del progetto.

(Fonte: Il Messaggero)