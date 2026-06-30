Calciomercato Roma, la Juventus pensa a Svilar: offerti 40 milioni, i giallorossi fanno muro

Il futuro di Mile Svilar torna al centro delle indiscrezioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Juventus avrebbe mosso i primi passi per il portiere della Roma, presentando una proposta da 40 milioni di euro.
L’interesse bianconero sarebbe nato in seguito alle difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martinez, spingendo il club torinese a valutare il numero uno giallorosso come possibile alternativa.
La posizione della Roma, tuttavia, resta molto chiara. La società non ha intenzione di privarsi del proprio portiere e prenderebbe in considerazione un’eventuale cessione soltanto di fronte a un’offerta compresa tra i 55 e i 60 milioni di euro, una valutazione che, almeno per il momento, appare distante dalle possibilità della Juventus.
Anche Gian Piero Gasperini considera Svilar uno dei punti fermi della squadra. In vista della stagione del ritorno in Champions League, il tecnico ritiene il portiere serbo un elemento imprescindibile del progetto.
(Fonte: Il Messaggero)
Svilar non si cede …. basta terrorismo giornalistico.
Sogna messaggero sogna
Se fosse vero sarebbe da indagare a fondo. La Juventus è fuori dalla Champion”s ha dei riscatto obbligatori da pagare esorbitanti. Mi chiedo come possa avanzare un”offerta da 40mln per Svilar? O è un bluff della solita stampa appecoronata o qualcosa non torna.
tu guarda come va a finì sta storia, eh…
dei titoli del tutto apposto, basta pagare la multa, ho sempre diffidato. se sbrigasse a passà sta giornata.
date retta a me. che c’ho n’ presentimento che non me piace per niente.
hahahah ma dai
non è andato via quando prendeva due lire… ora che ha un contratto ottimo, e finalmente giocherà la champions con la squadra a cui è legato, va alla polveriera Juve per la metà del valore? Non c’è neanche tempo di fare visite e niente. Terrorismo giornalistico. Veramente deluso, molto deluso da quelli de “Il Romanista”, soprattutto una persona come Lo Monaco che ho sempre stimato.
Svilar parte da 100 mln. Portiere peraltro che non ha nemmeno 27 anni. Quindi cari juventini non si fanno regali
il messaggero? giornale fantasy. …….
Ma si può considerare di vendere Svilar, che ci ha dato almeno 12 punti in campionato, a soli 40ML di euro in Italia e per di più ad una diretta concorrente? Ma neppure per 60ML in Italia!!! E comunque la corretta valutazione estera di Svilar, dovrebbe aggirarsi tra la valutazione di Alisson (62,5ML+10ML di bonus) e quella della clausola di kepa (portiere scarsissimo), ceduto per 80ML, una settimana dopo la cessione del nostro ex n.1 al Liverpool nel 2018! Detto questo, Svilar non si tocca!
per me possono partire tutti, ma Svilar non scherziamo . Poi alla juve…
Ma per piacere…….
Con 40 milioni i gobbi ce comprano li pedalini de Svilar! Er portierone nun se tocca….
FMR
La Roma per Svilar vuole 60 milioni che so gli stessi che ha rifiutato dal Chelsea, a me mi sa che non bastano 60 forse ce ne vogliono almeno 80 che dite?
Sì…. Certo, affare fatto!!!
A poveracci! Cò 40 milioni ce comprate un’unghia dè Svilar! Arripijateve!
poveri stolti!!! alla JUVE Svilar ci va per NON meno di 120 mln, sull’unghia!!
Non rovinateci l’estate
Io pe un offerta cosi ridicola je darei un guanto di Mile…
SFR
Prima era l’ Inter l’ avvoltoio mo pure la Juve
È uno dei migliori in circolazione e spesso decisivo, quindi porta punti e da tenere a tutti i costi. 40 milioni è un’offerta troppo bassa, diverso se si presentano con una da 90-100 milioni. Però devi avere già in mano poi un sostituto valido capace di non farlo rimpiangere.
Ma che oggi è 1 Aprile?????
Se la Roma lo considera incedibile ( a ste cifre poi…) percè il menzoniero le riporta? Sarà per riempire il giornale?
Ma finitela….. Ser ONANA lo hanno pagato 80 in Inghilterra, per Svilar si parte da quella base!
Ma la Juve fuori dalla Champions…. non dovrà fare pure lei Plusvalenze? A Di Gregorio, David, Milik, Openda, Kostic, Weah, Artur, Nico Gonzales, Zegrova (Scampata bella)… me li compro io!
Eccerto !!!! Mo gli damo er Number One nostro
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.