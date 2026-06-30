Soulè, parla l’agente: “Ma quali offerte da 10 milioni. Mati è un patrimonio della Roma”

Matias Soulé non vuole essere raccontato come un mercenario. E, soprattutto, non vuole passare per un problema della Roma. Negli ultimi giorni il suo nome è finito al centro delle voci di mercato, tra Arabia Saudita, Germania e plusvalenze, ma dall’entourage dell’argentino arriva una presa di posizione netta.

A parlare è Martin Guastadisegno, agente dell’ex Juventus, che al Corriere dello Sport ha voluto fare chiarezza sul futuro del suo assistito: “Tutte le voci di offerte per lui non sono vere e ovviamente non possiamo respingere una proposta che non ci è stata fatta. Altro che Arabia e 10 milioni rifiutati”.

Il procuratore ha poi aggiunto: “Di chiamate ne ho ricevute tante in queste settimane, ho parlato con diverse squadre, nessuno però si è fatto avanti concretamente e così noi non andiamo da nessuna parte. Soulé è un patrimonio della Roma. E se qualcuno da dentro fa uscire tutte queste voci, fa soltanto del male a Matias, un professionista esemplare che a questa maglia ha dato tutto”.

Parole forti, che ribaltano almeno in parte la narrazione degli ultimi giorni. Soulé non ha rifiutato offerte ufficiali, semplicemente perché, secondo il suo agente, non ne sarebbero arrivate. Né dall’Arabia Saudita, né da altri club. Ci sono stati contatti, sondaggi, telefonate, ma nessuna proposta concreta da valutare. Il giocatore, intanto, non avrebbe gradito il modo in cui il suo nome è stato associato quasi esclusivamente alla necessità della Roma di fare plusvalenze. Dopo una stagione vissuta anche stringendo i denti per la pubalgia, Soulé si aspettava probabilmente una considerazione diversa rispetto a quella di semplice “sacrificabile” per ragioni di bilancio.

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Il suo futuro resta comunque aperto. Dalla Germania alcuni club hanno chiesto informazioni, mentre le piste arabe restano sullo sfondo. Ma la posizione dell’entourage è chiara: senza una proposta concreta, non esiste una trattativa. E senza una destinazione condivisa, Soulé non si muoverà.

Fonte: Corriere dello Sport