Rinnovi in arrivo: Dybala e Celik alle firme, per Pellegrini serve un incontro con D’Amico

Il 30 giugno non è soltanto la data del bilancio e delle plusvalenze. È anche il giorno in cui scadono formalmente i contratti di Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini. A Trigoria, però, non filtra allarme: i tre dossier sono rimasti in sospeso nelle ultime settimane per dare priorità alla questione UEFA, ma la volontà del club è quella di chiuderli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, il clima resta di ottimismo. D’Amico è rimasto in contatto con gli agenti dei giocatori e le firme dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, come richiesto anche da Gian Piero Gasperini, che considera questi rinnovi parte integrante della costruzione della nuova Roma.

Il più vicino alla firma è Zeki Celik. Il turco, eliminato dal Mondiale, è pronto a legarsi alla Roma per altri tre anni. Prima della fine del campionato aveva dato la propria parola a Gasperini, una sorta di patto che ha resistito anche davanti ad altri interessamenti. Celik non ha ascoltato le offerte arrivate da Juventus e Inter e ha aspettato i giallorossi. Per lui è pronto un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione, con un vantaggio importante per il club: la possibilità di sfruttare ancora il Decreto Crescita. A partire da domani ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio ufficiale.

Passi avanti anche per Dybala. La Joya ha accettato un taglio netto dello stipendio rispetto agli 8 milioni percepiti finora. La base del nuovo accordo dovrebbe essere un biennale da circa 3 milioni a stagione, con bonus legati a presenze e obiettivi che potrebbero permettergli di arrivare intorno ai 4 milioni. Restano da limare proprio questi dettagli, ma i contatti tra D’Amico e l’entourage dell’argentino sono proseguiti senza particolari problemi. Vano l’ultimo tentativo del Boca Juniors, che ha provato fino alla fine a convincere Dybala a tornare in Argentina. Nei giorni scorsi ci avrebbe provato anche l’allenatore Arruabarrena con una telefonata diretta, ma Paulo è orientato a proseguire la sua avventura in giallorosso. Gasperini potrà quindi contare sulla Joya anche nella prossima stagione.

Più indietro, invece, il discorso legato a Lorenzo Pellegrini. La volontà di tutte le parti è quella di andare avanti insieme, ma servirà almeno un incontro tra D’Amico e l’entourage del numero 7 per arrivare a una soluzione condivisa. Finora il ds ha avuto soltanto alcuni contatti con il giocatore, mentre l’agente attende una chiamata per impostare il rinnovo. Pellegrini ha messo da parte eventuali proposte arrivate dall’Italia e dall’estero. La sua volontà è stata chiara fin dall’inizio: non lasciare la Roma nell’anno del centenario. La settimana che sta per cominciare potrebbe diventare decisiva per arrivare alla fumata bianca.

Sono pronti da tempo anche i rinnovi di Mancini e Cristante. La scorsa settimana Giuseppe Riso ha incontrato D’Amico e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per definire gli accordi. L’obiettivo del club è annunciare entrambi i prolungamenti prima dell’inizio del raduno estivo. La Roma, dunque, entra nella nuova fase del mercato con una linea chiara: prima chiudere i rinnovi dei giocatori considerati funzionali al progetto, poi accelerare sugli acquisti richiesti da Gasperini. Dybala, Celik e Pellegrini sono i primi nodi da sciogliere. Poi toccherà al resto della squadra.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero