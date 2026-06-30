Greenwood, via all’assalto della Roma: duello col Fenerbahce, serve un rilancio dei Friedkin

Il momento dell’attesa sta finendo. Da domani la Roma potrà iniziare davvero la sua partita per Mason Greenwood, il grande obiettivo indicato da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco. Dopo settimane di contatti, sondaggi e promesse, il club giallorosso prepara la prima vera offerta ufficiale al Marsiglia.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per battere la concorrenza del Fenerbahce la Roma è pronta a muoversi in modo concreto. Il tempo stringe, perché il club turco ha messo sul piatto circa 40 milioni di euro per il cartellino e almeno 7 milioni netti a stagione per l’ingaggio dell’attaccante. Una proposta importante, che ha riaperto la partita e costringe Trigoria a non rallentare troppo. Greenwood, in queste ore, avrebbe manifestato interesse anche per la destinazione turca. Ma il dialogo con la Roma resta vivo, favorito anche dai buoni rapporti tra i club dopo l’operazione Robinio Vaz. Soprattutto, l’inglese aveva già dato il suo via libera al progetto giallorosso, anche grazie ai contatti avuti a più riprese con Gasperini.

Il tecnico ha giocato un ruolo centrale. Greenwood è stato colpito dalla dimensione tecnica che troverebbe nella Capitale e dalla centralità promessa dall’allenatore. Nella testa di Gasperini, scrive La Repubblica, l’attaccante del Marsiglia è la soluzione ideale per far salire di livello il reparto offensivo. Quasi un’ossessione, un nuovo sogno proibito dopo quello dell’estate scorsa legato a Jadon Sancho. La Roma ha già un’intesa con Greenwood per un contratto da circa 4,5 milioni netti a stagione, cifra destinata a crescere con il passare degli anni e con il raggiungimento di determinati obiettivi. Il problema è che l’inserimento del Fenerbahce ha cambiato i parametri. I turchi offrono di più sia al Marsiglia sia al giocatore, e la Roma potrebbe essere costretta a giocare al rialzo anche sull’ingaggio.

A Trigoria non vorrebbero spingersi oltre i 5 milioni netti, ma l’asta aperta dal Fenerbahce rischia di stravolgere i piani. Per ora, però, la Roma può ancora muoversi. Le mancate plusvalenze richieste dalla UEFA entro il 30 giugno non dovrebbero bloccare il mercato in entrata: il club conta di completare alcune operazioni minori, legate anche ai giovani Mannini e Cherubini, per poi concentrarsi più avanti sulla cessione di uno dei big. Il piano acquisti, dunque, può partire. D’Amico è pronto a soddisfare le richieste di Gasperini, che nel primo confronto operativo con il nuovo ds era stato chiaro: per rinforzare la squadra bisogna cominciare dall’attacco. E l’attacco, per il tecnico, significa prima di tutto Greenwood.

Anche il Corriere della Sera racconta un quadro favorevole alla Roma. Il Marsiglia non è riuscito a cedere Greenwood entro giugno e non lo farà nemmeno oggi, nonostante fosse uno degli obiettivi del club francese per sistemare il bilancio in ottica UEFA e rispettare i controlli della commissione conti della Ligue 1. Il tentativo del Fenerbahce non è andato a dama: i turchi hanno aperto un dialogo fitto con l’OM, ma senza arrivare all’offerta risolutiva. Questo non significa che il Fenerbahce sia fuori corsa. Significa però che dal 1° luglio comincia una partita nuova, nella quale la Roma entra con un vantaggio importante: l’accordo già raggiunto con Greenwood, finora rimasto in piedi. Il colloquio con Gasperini ha convinto il giocatore del progetto tecnico e la società giallorossa vuole provare a chiudere in tempi brevi. L’obiettivo, secondo il Corriere della Sera, è regalare Greenwood a Gasperini in tempo per il raduno del 13 luglio. Non sarà semplice, ma nemmeno impossibile. Servirà però uno sforzo economico importante da parte dei Friedkin. La Roma prepara l’affondo, il Fenerbahce resta in agguato, il Marsiglia tiene alta la richiesta. Da domani comincia davvero la partita.

Fonti: La Repubblica, Corriere della Sera