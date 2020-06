Calciomercato Roma, l’agente di Montiel: “Giallorossi e Valencia lo vogliono, è pronto per l’Europa”

ULTIME NEWS AS ROMA – Il terzino argentino Gonzalo Montiel è una delle priorità del mercato della Roma in vista dell’estate. E stavolta lo conferma anche il procuratore dell’esterno destro nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio Del Plata.

“È pronto per il grande salto in Europa – le parole di Marcelo Carracedo -. Molti club vogliono Gonzalo, tra questi ci sono Valencia e Roma. Ovviamente in questo momento le trattative sono in stand-by per l’emergenza Coronavirus e le squadre saranno molto prudenti sulle spese da sostenere, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane”.

Il prezzo del cartellino del calciatore sudamericano, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. La Roma però dovrà prima cedere, avendo diversi giocatori in esubero su quella fascia, da Bruno Peres a Karsorp passando per Florenzi.