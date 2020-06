“ON AIR!” – ROSSI: “Senza Covid ora la Roma avrebbe un altro proprietario”, SAVELLI: “Friedkin? Se non c’è più investitore, magari ce n’è un altro”, GALOPEIRA: “Pallotta raccontato come uno che non vuole il bene della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io non prendo le parti a Pallotta, io vi leggo dei numeri e poi lascio a voi la soluzione: Pallotta secondo voi non vende perchè non lo ritiene conveniente visto che non ha questa necessità, oppure non la vende perchè punta i piedi e fa i capricci e non vuole il bene della Roma? Perchè è questo che vi stanno raccontando, e che vi scrivono i giornali. Ma chi glielo sta facendo scrivere? Però nessuno spiega come l’offerta è suddivisa e quanto Pallotta ci perderebbe. Ma tanto lo so che questa passerà per la difesa di Pallotta. Ma se io fossi convinto che lui stesse facendo il male della Roma, lo direi. Poi la vostra idea di Pallotta tenetevela…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Anche la Gazzetta comincia a voltare le spalle a Pallotta. Di solito certi dati venivano ovattati. Noi c’abbiamo messo dieci anni a far capire che tipo di personaggio era questo, ora speriamo di esserci riusciti. Zaniolo? Io ho paura che pure con 50 milioni Pallotta se lo vende, sono le entrate della Champions League…con quei soldi si rimette in sesto lui… Perez? Mi sembra un bel giocatore, lascia perdere i campioni, ma ho visto che ci mette pure tigna…sembra uno spagnolo cazzuto. Montiel? Speriamo bene…”

David Rossi (Roma Radio): “Sulla Roma abbiamo letto e visto operazioni finanziarie difficili da descrivere, non essendo un giornalista esperto di economia invidio chi invece li capisce dopo 5 minuti di lettura. Francamente questi temi non li affronto mai, perchè sono difficili… Pallotta aveva deciso di vendere, c’è un comunicato che ne parla, e senza il Covid ora la Roma avrebbe un altro proprietario…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma dopo aver mancato la Champions ha attrezzato comunque una squadra competitiva, ha fatto l’ennesimo rilancio dal punto di vista sportivo. Dall’altra sono partite una serie di operazioni che sono incappate non tanto nella mancata cessione a Friedkin, perchè non so fino a che punto si era arrivati a un passo dalla cessione come scrivono, ma è chiaro che un club che aveva in piedi una trattativa ed è incappata nel Covid è diventato un problema assolutamente inatteso. Che Pallotta abbia deciso che il suo tempo a Roma sia scaduto ci può stare, lo aveva detto che senza via libera allo stadio avrebbe mollato. C’è un limite a tutto. Quindi può anche darsi che nel frattempo si gestisca il club senza mettere ulteriori denari a fondo perduto ma facendo operazioni come tanti altri club che sono semplicemente degli anticipi. Non ci vedo niente di strano… Mi sembra invece strano che improvvisamente quello che si sviluppava tra dicembre e gennaio ora non esista più. Magari non esiste più con un investitore, ma probabilmente ne esiste con qualche altro…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma? Il distacco con l’Atalanta non è incolmabile, ma i giallrossi devono essere bravi ad isolarsi dalle notizie di contorno quelle sul cambio societario e sul mercato. Leonardo del Psg stravede per Zaniolo. Pallotta fa sapere a tutti di non preoccuparsi perché ai conti del club ci pensa lui, ma la Roma ha più debiti del fatturato. Se vendono Zaniolo vuol dire che la Roma è diventata terra di conquista per tutti. Lui lo vedo molto dentro alla città e al club…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se ripensi all’Atalanta che abbiamo lasciato, le speranze della Roma sono minime. Giocavano un calcio spettacolare. Se è quel tipo di squadra, le speranze sono pochissime. Ma la Roma non deve fare calcoli, e provare a vincerle tutte sperando in qualche passo falso. Per la Roma spero che non si vadano a toccare ancora una volta i gioielli della rosa, ma l’obiettivo deve essere costruire attorno a loro il futuro. Zaniolo? Se sono costretto a fare un sacrificio, per 60 milioni lo venderei, ma spero che non si arrivi a questo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma ha delle possibilità. Se il campionato non si fosse fermato, non ne avrebbe avute. Ora pensate, la Roma deve sperare che la Lazio batta o almeno fermi l’Atalanta. E’ difficile fare previsioni, ma la rosa è molto ampia e che ha alcuni giocatori adatti al ritmo basso, come Pastore, Dzeko e Mkhitaryan. E poi ha calciatori piccoli e agili che possono tornare in forma subito. Se l’Atalanta va come prima i giochi sono chiusi, ma questo non lo sappiamo….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dove li avevamo lasciati, più o meno li ritroveremo tutti. La Roma ha delle chance, l’Atalanta non sappiamo come starà. Sette punti in teoria sono recuperabili. Ma non è che quelli che non erano bravi prima, diventano bravi dopo la sosta. Chi ha fatto male prima, tipo Pastore, resterà tale anche dopo la sosta. Chi ha deluso prima, continuerà a deludere dopo. E non mi riferisco solo alla Roma, mi riferisco a tutte le squadre…”

Franco Melli (Radio Radio): “Dobbiamo dire che l’Atalanta se indovina il recupero col Sassuolo va a sei punti che sono sette sopra la Roma. A quel punto i giallorossi non dovranno più sbagliare niente ma non siamo certi che ci riesca. Nel campionato tedesco le più forti hanno ripreso a vincere e certi valori rimarranno tali, e poco modificabili…”

Redazione Giallorossi.net