Calciomercato Roma, l’agente di Under: “Arrivate offerte record per lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cengiz Under sembra destinato a lasciare la Roma durante il prossimo mercato estivo. L’acquisto di Carles Perez e il recupero di Zaniolo metteranno l’attaccante turco tra gli esuberi, e Petrachi spera di monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

L’agente di Under intanto rivela come in questi mesi siano arrivate proposte molto importanti per lui parlando al portale turco Football Arena: “Sono arrivate offerte record per Cengiz, ma la Roma non le ha accettate. Sono arrivate sia dall’Italia che dall’estero, ma non perché i giallorossi lo avessero messo sul mercato”.

Sul mercato però Under sembra destinato a finirci in estate, quando la Roma dovrà mettere in cassa diversi milioni di plusvalenze. E il prezzo dell’attaccante mancino lo stabilirà soprattutto questo finale di stagione, che tutti nella Roma sperano sia all’altezza delle aspettative.

Fonte: Football Arena