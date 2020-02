ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo, esami ok al ginocchio. Pastore fa ancora individuale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo ha svolto questa mattina gli esami di controllo al ginocchio che hanno dato esito positivo: la riabilitazione procede per il meglio e il giocatore può passare alla seconda fase del percorso, quello che prevede l’aumento dei carichi di lavoro.

Il calciatore oggi ha svolto lavoro a parte, così come Diawara, Zappacosta e Mirante. Ancora individuale programmato per Pastore, che non ha superato i fastidi all’anca e resta a mezzo servizio.

Per la gara contro l’Atalanta è probabile il ritorno di Mancini a centrocampo, con Fazio che si gioca una maglia da titolare con Cetin. In attacco Perez appare in netto vantaggio rispetto a Under mentre il ruolo di esterno a sinistra è aperto a diverse soluzioni: Kluivert, Perotti e Mkhitaryan si giocano una maglia, con quest’ultimo leggermente in vantaggio su tutti.

