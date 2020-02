“ON AIR!” – DI GIOVAMBATTISTA: “Dopo le parole di ieri Petrachi si è giocato la carriera”, ANGELONI: “La battuta su Paperon de Paperoni? Fossi Friedkin lo manderei via subito”, PAGLIA: “Chi ha costruito questa squadra sa bene cosa sta succedendo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Paglia (Roma Radio): “L’Atalanta non dico che ha fatto come la Roma, ma non è una squadra in un momento straordinario altrimenti ora sarebbe a dieci punti dai giallorossi. L’Atalanta punterà a schiantare la Roma, a metterla a -6/7, che sono tanti… Ma loro alla Champions ci pensano, hanno una partita importantissima per la loro storia… La Roma deve essere brava a far capire a non far sentire l’odore del sangue all’avversario, che sì, sono state perse delle partite, ma che la Roma è comunque una squadra forte… Noi da fuori non capiamo cosa sta succedendo, mentre chi questa squadra l’ha costruita mi dà l’impressione di capire perfettamente quello che sta succedendo…La cosa che mi conforta è che chi ha costruito questa squadra reputi normale quelle partite perse e che si stia in un momento di assestamento…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Petrachi? Mi è parso un dirigente in difficoltà e invece fa di tutto per dimostrare che è sicuro di sé. Sorvoliamo sul linguaggio usato… A me sembra un direttore sportivo sulle spine. E poi le gaffe che fa…ma ci sarà qualcuno che gli dice: “Questo non lo dovevi dire”, o “C’hai fatto fare una figuraccia…”. Parla di calunnie, ma quali sarebbero? Quelle di raccontare una cosa che lui stesso ha ammesso di aver fatto… Quella è una notizia, punto, non è una calunnia. Io fino ad adesso posso aver letto delle critiche più o meno aspre su giornali, ma questo non è calunniare, è semplicemente fare una critica. Evidentemente non conosce bene il termine di calunnia… Ma tu puoi dire a chi sta arrivando che non è Paperon de Paperoni…ma se io sono Friedkin ti mando via subito…Secondo me non ne ha azzeccata una…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “A me non va di dire se Petrachi ha ragione o torto, bisogna piuttosto capire cosa sta succedendo nella Roma. C’è un disagio di Petrachi, che si sente messo in discussione, ma non dai giornali. Lui il disagio lo esprime contro i giornalisti… Apro una parentesi: assumere un ruolo importante nella Roma significa ritrovarsi al centro di mille veleni. A Roma però i giornalisti sono bravi, e sanno trovare le notizie. Se Petrachi entra nello spogliatoio davanti a 20 giocatori, quei 20 giocatori hanno mogli, fidanzate, amici, procuratori…parliamo di 100 persone che ne vengono a conoscenza…E il giornalista come lo ha saputo? Non è che si chiama Pau Lopez per saperlo, ma il giocatore lo dice al procuratore, che lo dice all’amico del padel e quello incontra il giornalista e glielo dice… Io su quella notizia c’ho lavorato e ho saputo che Fonseca c’era rimasto male di quella cosa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non so come si può essere deteriorato il rapporto tra Petrachi e la stampa, ma anche la società…Il fatto che Petrachi sia entrato negli spogliatoi nell’intervallo ci può stare. A Bergamo serve limitare un po’ le fasce degli avversari, stando attenti a Gomez e Ilicic. Serve una Roma formato derby, con tanta voglia, forza, personalità e con il coraggio di giocare una certa partita, altrimenti sarà dura…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ieri Petrachi l’ho visto in grandissima difficoltà, probabilmente ha capito che non è più sicuro di restare. Ha esagerato nei termini, ha detto tantissime ‘cazzate’ come le chiama lui. Per sei giocatori ha speso 119 milioni senza ocntare i bonus di Pau Lopez intorno ai 6,5 milioni. Ha praticamente smentito Fonseca che ha detto che nello spogliatoio parla solo l’allenatore. Poi, oltre ad aver redarguito Carles Perez nella presentazione, è la prima volta che accade, e ha messo il bollino sulla nuova proprietà. Assurdo, ha detto tante cose inesatte, si è scavato la fossa da solo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Petrachi? Ci rendiamo conto di che personaggio abbiamo di fronte, la Roma doveva farne a meno di uno così… Il peggior passaggio è quando dice che se ricapita, lui ritorna dentro gli spogliatoi… E’ una cosa che non sta né in cielo né in terra. Lui parla di calunnia, ma allora quereli perchè allora c’è un reato…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Petrachi secondo me ha sbagliato tutto. Nessuno lo obbligava a vendere e comprare tutti quei giocatori, magari poteva prendere due giocatori da 35 milioni invece che 7 da 10 milioni… Ma c’è bisogno di fare ogni anno una rivoluzione e ripartire da zero? Non lo capisco… La cosa delle calunnie è terrificante, lui non può generalizzare ma deve contestualizzare. Lui va avanti sulla sua strada, ma magari sarebbe meglio non andare avanti sulla strada sbagliata…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Petrachi? Sinceramente il nostro mi sembra un plotone di esecuzione… Lui ha detto delle cose, però non ha parlato di cose tecniche entrando nello spogliatoio… Lui ormai però è finito nella Roma… La figura di Fiegna è assolutamente incompatibile con quella di Petrachi, e dopo le uscite di ieri Petrachi si è giocato la carriera…”

