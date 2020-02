Roma, Friedkin fa i conti: senza Champions serviranno 150 milioni per rifare la squadra

ULTIME NEWS AS ROMA – Dan Friedkin fa i conti. Scrive così il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) di oggi. Il magnate texano sta per subentrare a Pallotta, con il closing atteso per i primi di aprile.

Il nuovo proprietario però ha pronto un piano qualora la Roma dovesse restare fuori dalla Champions League: in quel caso, scrive l’edizione odierna del quotidiano sportivo romano, serviranno 150 milioni di investimenti sul mercato per ricostruire la squadra.

E a guidare l’ennesima rivoluzione ci sarebbe un nuovo direttore sportivo. Ieri le parole del direttore sportivo sono state tradotte al prossimo proprietario, e sembra proprio che non siano piaciute a Friedkin. Da Houston per il momento non trapelano reazioni.

Fonte: Corriere dello Sport