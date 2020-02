Calciomercato Roma, l’Arsenal punta Cristante: osservatori all’Olimpico per la gara col Lecce

ULTIME AS ROMA – Osservato speciale in casa Roma. Nella gara di domenica delle 18 contro il Lecce, come riportato da calciomercato.com, Bryan Cristante sarà visionato dagli scout dell’Arsenal.

Gli osservatori dei Gunners saranno in Italia a partire dalla prossima domenica e quello del 24enne giallorosso sarà uno dei profili che verranno seguiti. Il prezzo del cartellino dell’ex Atalanta è di circa 25 milioni.

In questa stagione Cristante, fermatosi a fine ottobre per un infortunio all’adduttore destro e rientrato ad inizio gennaio nella sconfitta interna contro la Juve, ha collezionato 13 presenze, condite con un gol e due assist.

Fonte: Calciomercato.com